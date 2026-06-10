La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 10 de junio de 2026 es de 22,71 euros y documentan un total de 21.366 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,09%.

En los últimos 10 días, Repsol comenzó con una caída, encadenó cuatro subidas, corrigió, rebotó, volvió a caer dos jornadas y cerró al alza; el saldo por conteo de días es levemente alcista pese a la alternancia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha presentado una volatilidad del 23.87%, que es menor que la volatilidad anual del 28.81%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con los fluctuaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.76B, que se destina a un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía integrada del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Opera en más de 30 países y abarca toda la cadena de valor de la energía: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas natural, GLP, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y energía renovable, además de biocombustibles e hidrógeno renovable. Sus principales líneas de negocio son Upstream, Industrial y Comercial y Renovables; cuenta con grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Puertollano, A Coruña y Petronor) y objetivo de cero emisiones netas en 2050.