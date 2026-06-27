El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que aquellas personas que reciban préstamos provenientes de familiares o amigos a través de transferencias bancarias deberán estar atentos a ciertos requisitos para evitar posibles sanciones.

En este sentido, será importante que quienes pidan dinero se informen adecuadamente a la autoridad fiscal sobre las operaciones realizadas, ya que cualquier movimiento financiero entre personas naturales puede ser sujeto a revisión por parte del organismo público.

Ojo con las transferencias bancarias: este es el requisito que se deberá cumplir a la hora de recibir prestamos. Fuente: Shutterstock.

Multas del SAT por no declarar préstamos de amigos o familiares

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si recibes un préstamo a través de una transferencia bancaria, es importante que sepas que en principio no estás obligado a pagar impuestos por ese dinero, ya que no se considera un ingreso.

Sin embargo, sí es necesario que puedas justificar el origen de ese dinero en caso de que el SAT te lo requiera.

Si el organismo público detecta un depósito en tu cuenta que no coincide con tus ingresos declarados y no puedes comprobar que se trata de un préstamo (con un contrato, por ejemplo), podría considerarlo como un ingreso no declarado y exigirte el pago de impuestos correspondientes, además de posibles multas.

De cuánto es la multa por no declarar ingresos extra en efectivo ante el SAT. Fuente: Shutterstock.

¿El SAT puede multarte si no pagas un préstamo a familiares o amigos?

La respuesta es sí. De acuerdo con el organismo público, si un contribuyente no informa sobre el préstamo podría recibir una multa de entre el 50 y 75% sobre el valor del depósito total, más recargos.

Asimismo, cada incumplimiento implica sanciones que oscilan entre los 1,400 y 34, 730 pesos, dependiendo del monto que se omitió en la declaración anual.

De hecho, el artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la obligación de presentar la información de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores de 600,000 pesos.