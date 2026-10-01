La fragata Santa María zarpa de la Base de Rota y se incorpora a la Operación Atalanta. (Foto: Wikimedia Commons).

La fragata española Santa María ha abandonado este lunes la Base Naval de Rota (Cádiz) para incorporarse a la Operación Atalanta de la Unión Europea, un despliegue destinado a reforzar la seguridad marítima en el océano Índico y frente a la costa de Somalia.

A bordo viaja un contingente formado por más de 200 marinos de la Armada, entre los que se encuentran personal de operaciones especiales y un equipo médico completo, informó la agencia de noticias EFE.

La unidad aérea embarcada cuenta con un helicóptero SH-60 de la décima escuadrilla y un dron Scan Eagle de la undécima escuadrilla. Además, la fragata actuará como buque insignia del Cuartel General de la Fuerza (FHQ) que manda la agrupación.

Más de 200 marinos y una unidad aérea embarcada

A bordo de la unidad navega un contingente formado por más de 200 marinos de la Armada. (Foto: Armada española). OPERADOR SENSORES SH60B

El despliegue supone el sexto que realiza la fragata Santa María en el océano Índico. Antes de su partida, el jefe del Estado Mayor de la Flota, el contralmirante Santiago Vila Barón, participó en el acto de despedida y transmitió sus ánimos a la dotación.

La unidad pertenece a la 41ª Escuadrilla de Escoltas y es la primera de una serie de seis fragatas con base en Rota. Durante su misión contará con medios aéreos para apoyar las operaciones desarrolladas dentro del dispositivo europeo.

Qué es la Operación Atalanta y cuál es su misión

La Operación Atalanta es una operación militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la seguridad marítima en el Océano Índico y frente a la costa de Somalia. Desde su lanzamiento en 2008, su misión ha incluido la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos y la lucha contra la piratería en la región.

La fragata Santa María se incorporará al dispositivo en Yibuti tras relevar a la Numancia, dentro de las tareas destinadas a mantener la seguridad de las rutas marítimas y apoyar las operaciones de la Unión Europea en la zona.

La Operación Atalanta está destinada a contribuir a la seguridad marítima en el Océano Índico y frente a la costa de Somalia. (Foto: Armada española). Elentir

Una fragata entregada a la Armada en 1994

La Santa María es la primera fragata de la clase a la que da nombre. Fue construida por la empresa nacional Bazán sobre diseño estadounidense Oliver Hazard Perry, con la incorporación de equipos nacionales para adaptarla a los requerimientos de la Armada, y fue entregada en 1994.

El buque recibe su nombre en honor de la nao Santa María, utilizada por Cristóbal Colón durante su primer viaje a América en 1492. La embarcación partió del puerto de Palos de la Frontera el 2 de agosto de ese año junto a las carabelas La Pinta y La Niña.

La nao encalló el 25 de diciembre de 1492 en la costa noroeste de la actual República Dominicana y quedó inservible. Con sus restos se fundó el fuerte de Navidad, mientras que Colón regresó a España el 4 de enero de 1493.

Con el mismo nombre existieron anteriormente otros tres buques de la Marina Española: un filibote construido en Santander en 1590, una fragata de 34 cañones construida en Ferrol en 1785 y una urca de cuatro cañones construida en La Carraca en 1850.

En el futuro está prevista la sustitución paulatina de esta clase de escoltas por las nuevas fragatas F-110, actualmente en construcción.