En la actualidad, las transferencias bancarias son uno de los métodos más comunes para enviar dinero de una cuenta a otra. Suelen completarse en cuestión de horas o días, de acuerdo a si se realizan dentro de la misma entidad o entre bancos diferentes.

El Banco de España advierte que, aunque la operación aparezca como ejecutada en la cuenta del remitente, los fondos pueden no llegar a su destino si el banco considera necesario realizar comprobaciones adicionales. En estos casos, el proceso puede alargarse hasta que se presenten los documentos requeridos.

Este tipo de bloqueos no responde a fallos técnicos, sino a medidas legales para prevenir delitos como el blanqueo de capitales . La normativa vigente obliga a las entidades a verificar la identidad de las personas involucradas y a solicitar información detallada sobre el dinero transferido antes de permitir que llegue al beneficiario.

Los bancos suspenden cuentas bancarias y bloquean transferencias si no presentas esta documentación básica. Fuente: Archivo

¿Por qué un banco puede bloquear una transferencia?

Según explica el Banco de España: “Puede ocurrir que una transferencia, pese a ejecutarse correctamente y haberse cargado en la cuenta del ordenante, no llegue a su beneficiario”.

La legislación de prevención de blanqueo de capitales otorga a los bancos la capacidad de paralizar una operación si detectan indicios de irregularidad. Esto significa que, aunque el cliente haya enviado el dinero, este no se liberará hasta que se presenten los documentos que el banco considere necesarios.

Qué documentación pueden solicitar los bancos

La máxima autoridad bancaria en España detalla que: “En cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales, podrá bloquear los fondos transferidos hasta verificar la identidad de los implicados en la operación y recabar la documentación que le permita verificar la relación existente entre los fondos de las cuentas y la actividad profesional o empresarial de los mismos”.

Entre los documentos que pueden pedir las entidades se incluyen:

Declaraciones de ingresos o nóminas.

Facturas relacionadas con la actividad profesional.

Contratos que justifiquen el pago.

Certificados fiscales.

Paso a paso: qué hacer si tu transferencia es bloqueada

Contacta con tu banco para conocer el motivo exacto del bloqueo. Pregunta qué documentos son necesarios para liberar la operación. Reúne la información solicitada (nóminas, facturas, contratos, etc.). Envíala por los canales oficiales (oficina, correo seguro o app del banco). Confirma con tu entidad la fecha estimada en que se completará la transferencia.

Importante: la verificación de identidad es obligatoria

La normativa también prohíbe realizar operaciones con clientes cuya identidad no haya sido confirmada al 100% . Esto quiere decir que incluso con una cuenta activa, si no has entregado toda la documentación sobre tu situación económica o profesional, tu banco podría restringir operaciones hasta que cumplas con este requisito.

En caso de bloqueo, la entidad debe informarte sobre el procedimiento a seguir y la documentación específica que necesitas presentar para completar la operación.