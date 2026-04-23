Mover dinero entre cuentas es una de las operaciones más habituales del sistema financiero. Pagar un alquiler, enviar ayuda a un familiar o dividir una cena depende muchas veces de una simple transferencia. Ahora llegan cambios relevantes en España. La nueva normativa de la Unión Europea obliga a que las transferencias inmediatas en euros no sean más caras que las ordinarias cuando el banco ofrezca ambos servicios. Esto puede modificar tarifas, promociones y condiciones comerciales en numerosas entidades durante 2026. Hasta ahora, muchas entidades cobraban más por una transferencia inmediata que por una operación ordinaria. La diferencia respondía a la rapidez del servicio: el dinero llegaba en segundos frente a los plazos habituales de una transferencia tradicional. Con la nueva regulación, si el banco ofrece ambos servicios en euros, no podrá cobrar más por la inmediata que por la estándar. Eso no significa que todas las operaciones pasen a ser gratis, pero sí limita el sobrecoste aplicado hasta ahora en parte del mercado. Para millones de usuarios, el cambio puede traducirse en pagos rápidos sin pagar más y en una mayor competencia entre entidades por captar clientes digitales. Aunque la norma cambia el marco general, muchas personas ya disfrutan de cuentas sin comisiones o transferencias gratuitas por tener la nómina domiciliada, ingresos periódicos o productos contratados con su banco. También conviene revisar límites mensuales, operaciones gratuitas solo por canales online o condiciones especiales para nuevos clientes. En muchos casos, una comisión bancaria aparece no por transferir dinero, sino por mantenimiento de cuenta, tarjeta o servicios asociados. El Banco de España recuerda además la importancia de consultar el folleto informativo y las tarifas antes de contratar cualquier producto financiero. Los cambios comerciales deben comunicarse al cliente con la antelación exigida por la normativa. Herramientas como Bizum también empujaron esta transformación. Millones de usuarios se acostumbraron a pagos inmediatos sin coste entre particulares, lo que presiona a la banca tradicional para ofrecer soluciones competitivas. En el mercado español existen distintas opciones de bancos en España con cuentas digitales y operativa básica sin coste, aunque las condiciones cambian con frecuencia. Santander, ING, Openbank, BBVA, Sabadell, Abanca, Revolut, N26 o EVO figuran entre las marcas más conocidas en este segmento. Antes de contratar, conviene revisar si la cuenta exige ingresos mínimos, uso exclusivo digital, permanencia o pagos por tarjeta y retiradas de efectivo. Una cuenta anunciada como gratuita puede incorporar costes en otros servicios. Para quienes realizan operaciones frecuentes, comparar el precio de transferencias, límites operativos y atención al cliente puede resultar tan importante como la ausencia de comisión mensual. Elegir bien la cuenta influye cada vez más en el ahorro diario.