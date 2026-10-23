A partir del 1 de enero de 2027 será necesario acreditar 38 años y seis meses cotizados para jubilarse a los 65 años.

La jubilación en España cambiará a partir del 1 de enero de 2027, cuando entre en vigor el último tramo del calendario de ampliación progresiva de la edad de retiro establecido por la reforma de las pensiones de 2011.

Según la normativa de la Seguridad Social, la edad ordinaria alcanzará los 67 años para aquellos trabajadores que no acrediten un periodo mínimo de cotización. Sin embargo, quienes hayan desarrollado una carrera laboral más extensa podrán continuar jubilándose a los 65 años.

El cambio también afectará a los años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión, que pasarán de los 36 años y seis meses exigidos en 2026 a los 37 años en 2027.

La Seguridad Social elevará la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2027 para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido. Magnific

¿Cuál será la edad de jubilación en España a partir de 2027?

A partir del próximo año, la Seguridad Social establecerá dos edades ordinarias de jubilación en función de los años cotizados por cada trabajador.

De acuerdo con el calendario oficial, podrán jubilarse:

A los 65 años : quienes acrediten al menos 38 años y seis meses de cotización.

A los 67 años: quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses y cumplan los requisitos para acceder a una pensión contributiva.

Esto supone una modificación respecto a 2026, cuando la edad ordinaria se sitúa en 66 años y diez meses para quienes no alcanzan los 38 años y tres meses de cotización.

La diferencia puede observarse en la siguiente tabla:

Condición 2026 2027 Edad ordinaria general 66 años y 10 meses 67 años Edad con cotización larga 65 años 65 años Cotización para jubilarse a los 65 38 años y 3 meses 38 años y 6 meses Cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora 36 años y 6 meses 37 años

Estos cambios culminan el proceso de ampliación gradual de la edad de jubilación iniciado en 2013, cuyo objetivo era elevar progresivamente la edad ordinaria desde los 65 hasta los 67 años.

¿Cuántos años habrá que cotizar en 2027 para cobrar el 100% de la pensión?

Además de la edad de retiro, uno de los cambios más importantes tiene que ver con el porcentaje de la base reguladora que corresponde a cada pensionista.

En 2026, los trabajadores necesitan haber cotizado 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la base reguladora. A partir de 2027, ese requisito aumentará hasta los 37 años.

La Seguridad Social establece una escala de porcentajes que comienza con el 50% de la base reguladora para quienes acrediten el periodo mínimo de 15 años de cotización.

Desde 2027, el porcentaje aumentará de la siguiente manera:

Por los primeros 15 años cotizados se reconocerá el 50% de la base reguladora.

Por cada uno de los siguientes 248 meses cotizados se añadirá un 0,19%.

Por cada mes adicional a partir de ese tramo se sumará un 0,18%, hasta alcanzar el 100%.

De esta forma, quienes hayan cotizado 37 años podrán alcanzar el 100% de su base reguladora, siempre que cumplan los demás requisitos legales para jubilarse.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores que no alcancen los años mínimos cotizados?

Los trabajadores que no lleguen a los 38 años y seis meses de cotización no perderán automáticamente su derecho a una pensión contributiva pero deberán esperar, con carácter general, hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria.

Los trabajadores necesitarán 37 años de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora de su pensión desde 2027. Magnific.

Para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación se exige, como regla general, haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los 15 años anteriores al momento de causar el derecho, con las particularidades previstas legalmente.

Quienes únicamente acrediten el periodo mínimo accederán inicialmente al 50% de su base reguladora. Ese porcentaje aumentará a medida que acumulen más meses cotizados.

También existen modalidades de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, que permiten adelantar la edad de retiro cuando se cumplen determinados requisitos, aunque pueden implicar reducciones en la cuantía de la pensión.

Cómo cambiará el cálculo de la pensión de jubilación en 2027

El próximo año también continuará la aplicación gradual del nuevo sistema de cálculo de la base reguladora introducido por el Real Decreto-ley 2/2023.

A partir del 1 de enero de 2027, la nueva fórmula transitoria permitirá seleccionar las 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los últimos 308 meses, equivalentes a 25 años y ocho meses de historial laboral, y dividir su suma entre 354,67.

Este mecanismo coexistirá con el sistema anterior de cálculo basado en los últimos 25 años, dentro del periodo transitorio previsto por la legislación. Se aplicará el resultado que corresponda conforme a las reglas legales de comparación.

El objetivo del nuevo modelo es ampliar gradualmente el periodo de cálculo y permitir descartar determinadas mensualidades con bases de cotización más bajas.