Inteligencia artificial y ciberseguridad: qué funciones tendrá el nuevo centro del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes 3 de noviembre la creación de un centro tecnológico en Valencia, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España. Las nuevas instalaciones estarán destinadas a reforzar las capacidades digitales del organismo internacional, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la infraestructura tecnológica.

La decisión llega después de un proceso de evaluación en el que el FMI analizó diferentes factores para determinar el emplazamiento. Entre las principales razones para elegir la ciudad española, la institución destacó su ecosistema tecnológico, la disponibilidad de profesionales altamente cualificados y su ubicación estratégica.

El proyecto, denominado oficialmente Centro FMI en España-Valencia, comenzará a funcionar de manera gradual, con una ampliación progresiva de sus capacidades operativas y de su plantilla. Por el momento, el organismo no ha precisado la fecha de apertura ni el número de trabajadores que incorporará.

Por qué el FMI eligió Valencia para instalar su nuevo centro tecnológico. EFE

Por qué el FMI eligió Valencia para instalar su nuevo centro tecnológico

La elección de Valencia responde a una evaluación de las condiciones que ofrece la ciudad para albergar una infraestructura tecnológica de alcance internacional.

Según explicó el organismo en su comunicado oficial, la selección se produjo tras “un exhaustivo proceso de evaluación que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su mano de obra altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional”.

Estos elementos resultaron determinantes para establecer en España una nueva sede que dará soporte a las operaciones tecnológicas del FMI en todo el mundo.

La institución también destacó la colaboración del Gobierno español y de la Generalitat Valenciana para impulsar el proyecto. El acuerdo de establecimiento firmado con España constituye el primer paso formal para avanzar en su puesta en funcionamiento.

Inteligencia artificial y ciberseguridad: qué funciones tendrá el nuevo centro del FMI

El nuevo centro tecnológico del FMI en Valencia estará especializado en el desarrollo y la prestación de servicios digitales necesarios para el funcionamiento de la institución a escala internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, sus principales áreas de actividad serán:

Inteligencia artificial: apoyo a las capacidades tecnológicas del organismo en esta área.

Ciberseguridad: servicios especializados relacionados con la seguridad de los sistemas digitales.

Infraestructura digital: soporte tecnológico para las operaciones internacionales del FMI.

Tecnología de la información: prestación de servicios informáticos para las distintas áreas de la institución.

Innovación digital: desarrollo y apoyo de iniciativas de modernización tecnológica.

Estas funciones estarán orientadas a reforzar las capacidades internas del Fondo y respaldar sus operaciones en beneficio de los países miembros.

De esta manera, las instalaciones valencianas tendrán un alcance internacional y no estarán destinadas exclusivamente a las actividades del organismo en España.

Cuándo comenzará a funcionar el centro tecnológico del FMI en España

Cuándo comenzará a funcionar el centro tecnológico del FMI en España Shutterstock

El FMI confirmó que la apertura del nuevo centro se realizará por etapas, aunque todavía no comunicó un calendario concreto para el inicio de sus actividades.

“El Centro se pondrá en marcha de manera gradual, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su dotación de personal”, señaló la institución.

Esta modalidad permitirá incorporar funciones y personal conforme avance la implementación del proyecto. No obstante, el FMI todavía no anunció cuántos puestos de trabajo generará ni los perfiles profesionales que necesitará contratar.