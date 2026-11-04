La Seguridad Social establece que la renta garantizada para un beneficiario individual asciende a 733,60 euros mensuales en 2026.

La Seguridad Social contempla una ayuda económica de hasta 733,60 euros mensuales en 2026 para beneficiarios individuales que cumplan los requisitos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación busca garantizar unos ingresos mínimos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Una de las cuestiones que genera dudas es si los mayores de 30 años pueden solicitar esta ayuda cuando viven con sus padres. La normativa establece condiciones diferentes según la situación familiar y el domicilio del solicitante.

Compartir vivienda con los progenitores no permite cobrar automáticamente una prestación individual, aunque sí puede existir derecho al IMV como parte de una unidad de convivencia.

¿Qué requisitos deben cumplir los mayores de 30 años para cobrar la ayuda de 733 euros?

Los mayores de 30 años que vivan con sus padres podrán recibir una ayuda de más de 700 euros al mes, pero deben cumplir estos requisitos. Shutterstock

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre establece las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital. Para solicitarlo como beneficiario individual, las personas mayores de 30 años deben acreditar que durante el año inmediatamente anterior a la solicitud tuvieron un domicilio en España distinto al de sus padres, tutores o acogedores.

La legislación contempla excepciones a esta exigencia, como los casos en los que la convivencia terminó por el fallecimiento de los progenitores y determinadas situaciones de especial vulnerabilidad.

Además, la Seguridad Social exige residencia legal y efectiva en España, con carácter general durante al menos un año antes de la solicitud, y una situación de vulnerabilidad económica acreditada a partir de los ingresos y el patrimonio.

Cuando una persona mayor de 30 años reside con sus padres, el acceso al IMV puede evaluarse a través de la unidad de convivencia familiar. En ese supuesto, se consideran los recursos económicos de sus integrantes y no únicamente los ingresos del solicitante.

¿Cuánto se cobra por el Ingreso Mínimo Vital en 2026 y cómo solicitarlo?

La Seguridad Social establece que la renta garantizada para un beneficiario individual asciende a 733,60 euros mensuales en 2026. No obstante, esta cifra no representa un pago fijo para todos los solicitantes: el organismo calcula la prestación a partir de la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos computables .

Compartir vivienda con los progenitores no permite cobrar automáticamente una prestación individual. Shutterstock

Las cuantías también cambian según la composición de la unidad de convivencia. De acuerdo con los importes oficiales, las cantidades de referencia son las siguientes:

Unidad de convivencia Renta garantizada mensual Un adulto 733,60 euros Dos adultos 953,68 euros Tres adultos 1173,76 euros Dos adultos y un menor 1173,76 euros

Estas cifras corresponden a las rentas garantizadas, no necesariamente al importe que recibirá cada hogar.

Para solicitar el IMV, los interesados pueden acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social, completar el formulario correspondiente y aportar la documentación necesaria para acreditar su identidad, residencia y situación económica.

El organismo también dispone de un simulador que permite comprobar de manera orientativa si se cumplen las condiciones de acceso y cuál podría ser la cuantía de la prestación.