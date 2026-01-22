A partir del 1 de enero de 2026, las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, incluida la pensión por incapacidad permanente total, se revalorizarán un 2,7 %, conforme al ajuste automático que vincula las pensiones con la inflación media anual. Este porcentaje se aplica sobre la cuantía que tenía cada pensión al 31 de diciembre de 2025.

Este incremento general del 2,7 % afecta a las pensiones contributivas, lo que incluye prestaciones como la incapacidad permanente total, la jubilación, la viudedad y otras. La pensión por incapacidad permanente total se concede cuando una persona ya no puede continuar en su trabajo habitual por motivos de salud, aunque en muchos casos sí puede desempeñar otro tipo de empleo acorde con su situación clínica.

La revalorización interanual del 2,7 % supone una mejora del poder adquisitivo de los pensionistas, aunque el efecto exacto depende de la cuantía de cada prestación. En febrero de 2026, los beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente total empezarán a percibir este ajuste en su nómina con efectos desde el 1 de enero. La cuantía final varía según la base reguladora y los mínimos aplicables.

Cuánto sube la pensión por incapacidad permanente total en 2026

Para quienes reciben una pensión por incapacidad permanente total, la actualización del 2,7 % se aplica conforme a las reglas del INSS, tomando como base la cuantía reconocida a finales de 2025. La cifra final depende de la base reguladora, el porcentaje aplicable y los posibles mínimos establecidos para 2026.

¿Cuánto se sube la pensión por incapacidad permanente total? fuente: archivo.

El importe efectivo puede variar según el grado de incapacidad, la edad y la situación familiar (por ejemplo, si el pensionista tiene cónyuge a cargo u otras cargas), especialmente cuando se aplican cuantías mínimas en la retribución.

Las cuantías concretas de cada pensión dependen de la situación individual de cada persona (base reguladora, mínimos, cónyuge a cargo, etc.). Por eso, en la práctica, la cifra que percibe cada pensionista tras aplicar la revalorización del 2,7 % puede variar ampliamente y debe consultarse en el INSS o en la carta anual que este organismo envía a cada beneficiario.

Incapacidad permanente total y trabajo en 2026: cuándo es compatible

La compatibilidad entre incapacidad permanente total y trabajo depende de varios factores, pero en general esta pensión sí puede compatibilizarse con un empleo distinto al que motivó la incapacidad, siempre que se respeten las limitaciones médicas y no se incumplan las normas del INSS.

¿Es compatible cobrar la pensión y trabajar? fuente: archivo.

En grados como la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez, la compatibilidad con un empleo es mucho más restringida y debe analizarse caso por caso, ya que estas categorías implican incapacidad general para cualquier actividad laboral. Por eso, antes de compatibilizar con trabajo, es recomendable consultar con el INSS para evitar incompatibilidades o revisiones de la pensión.