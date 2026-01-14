La Seguridad Social alerta sobre la estafa que podría robar todos sus datos personales: “Va haber un incremento de las prestaciones”.

Los timos aparecen cada vez más camuflados en mensajes, llamadas y otros formatos que se han vuelto mucho más sofisticados. Es por ello que la Tesorería General de la Seguridad Social ha lanzado un aviso importante a través de la red social X.

Desde hace años circula una estafa que busca obtener datos sensibles de pensionistas mediante un comunicado en el que se habla de un incremento de las pensiones.

No es la primera vez que esta carta llega a los pensionistas. ¿De qué trata?

La estafa de la carta que suplanta a la Seguridad Social

Concretamente, los estafadores buscan suplantar la identidad de la Seguridad Social para solicitar a los perceptores el envío de documentación personal, justificando que tras una nueva ley aprobada y debido a un ataque informático a los sistemas de Hacienda y de la Seguridad Social, han perdido dichos datos.

“Desde la Seguridad Social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entro en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido”, señala el primer párrafo de dicha carta.

Un detalle a tener en cuenta es la forma en la que está escrita la carta, junto con otros errores ortográficos, que anticipan que no se trata de una información segura.

La Seguridad Social alerta sobre la estafa que podría robar todos sus datos personales: “Va haber un incremento de las prestaciones”. (Imagen: captura de pantalla)

Aun así, en la siguiente parte de la carta, se promete un incremento en las prestaciones de jubilación de 75 euros a 150 euros, dependiendo del caso, por lo que solicitan adjuntar:

Fotos de ambas caras del DNI o NIE

​Foto del extracto bancario donde usted aparezca como titular o autorizado en una entidad bancaria.

​Última cantidad que cobró el mes pasado, una estimación.

Al final de la carta se puede leer un dirección de correo electrónico, donde se debe mandar la documentación en cuestión y que se trata de Seguridadsocial.granada@outlook.es.

Posteriormente, se pide que el asunto del correo sea Documentación + Num DNI y la firma la “Directora General INSS”.

El aviso de la TGSS