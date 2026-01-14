Hacienda devolverá el IRPF en 2026 a quienes hayan pagado de más durante el año. Cómo anticipar el resultado de la declaración de la Renta.

La fuerte advertencia del Gobierno a los mayores de 65 que tengan una casa a su nombre y no cumplan este requisito

Hacienda puede quedarse con dinero de tus cuentas: los casos en los que puede embargarlas

Con la llegada de enero de 2026, muchos contribuyentes en España empiezan a preguntarse cuál será el resultado de su próxima declaración de la Renta.

Aunque la campaña oficial aún no ha comenzado, la normativa vigente permite anticipar un escenario claro: Hacienda devolverá dinero a quienes hayan pagado de más a lo largo del ejercicio fiscal, siempre que se cumpla una condición básica.

El sistema del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) funciona bajo un principio de ajuste anual. Durante el año, las retenciones aplicadas en nóminas, pensiones o facturas pueden no coincidir exactamente con el impuesto final. Cuando esas retenciones superan lo que corresponde pagar, el resultado de la declaración es a devolver.

En enero es posible anticipar si la declaración de la Renta saldrá a devolver revisando ingresos y retenciones.

Hacienda devolverá el dinero si se cumple este requisito fiscal

El requisito clave para que la declaración de la Renta salga a devolver en 2026 es que las retenciones practicadas durante el ejercicio hayan sido superiores al impuesto real que corresponde al contribuyente. No se trata de una ayuda ni de una medida extraordinaria, sino del funcionamiento normal del sistema tributario.

En la práctica, esto suele ocurrir cuando el pagador ha aplicado un tipo de retención elevado o cuando el contribuyente tiene derecho a deducciones fiscales que reducen la cuota final del IRPF. Entre las más habituales se encuentran las deducciones por vivienda habitual, alquiler, familia numerosa, aportaciones a planes de pensiones o donaciones a entidades reconocidas.

Si, tras aplicar todos estos elementos, el resultado final es negativo, la Agencia Tributaria debe devolver la diferencia al contribuyente una vez presentada y validada la declaración.

Cómo saber en enero si la declaración saldrá a devolver

Aunque la campaña de la Renta se desarrolla habitualmente en primavera, enero es un buen momento para anticipar el resultado y organizar las finanzas personales. La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes las herramientas que permiten simular la declaración antes de presentarla de forma oficial.

Una de las más utilizadas es Renta WEB Open, un simulador que no requiere identificación electrónica ni datos fiscales precargados. A través de esta herramienta, cualquier persona puede introducir de forma orientativa sus ingresos, retenciones y posibles deducciones para obtener una estimación del resultado.

El simulador muestra dos escenarios posibles. Si el resultado es positivo, la declaración saldrá a pagar. Si es negativo, la declaración saldrá a devolver. Es importante tener en cuenta que estas cifras no son definitivas, pero sí permiten detectar con antelación si se ha tributado de más durante el año.

Otra forma de orientarse es revisar las retenciones aplicadas en la nómina o en los ingresos periódicos. Cuando el porcentaje retenido ha sido elevado en relación con los ingresos reales y la situación personal, suele aumentar la probabilidad de que Hacienda devuelva dinero.

Qué factores influyen en la devolución del IRPF en 2026

El resultado de la declaración de la Renta no depende de un único elemento, sino de la combinación de varios factores personales y económicos. Uno de los más relevantes es el número de pagadores. Los contribuyentes con más de un pagador suelen tener desajustes en las retenciones, lo que puede derivar tanto en pagos adicionales como en devoluciones.

También influyen los cambios personales ocurridos durante el año, como el nacimiento de hijos, el reconocimiento de una discapacidad o la modificación de la situación familiar. Estas circunstancias pueden dar derecho a deducciones que no siempre se reflejan en las retenciones mensuales.

Las aportaciones a sistemas de ahorro previsional, como planes de pensiones, siguen siendo otro factor clave. Estas aportaciones reducen la base imponible y pueden convertir una declaración inicialmente neutral en una declaración a devolver.

La documentación fiscal es clave para comprobar si Hacienda deberá devolver dinero en la próxima campaña de la Renta.

De cara a 2026, los asesores fiscales recomiendan revisar con antelación toda la documentación, comprobar las retenciones aplicadas y utilizar los simuladores disponibles antes del inicio de la campaña oficial. Esta planificación permite evitar sorpresas y facilita que la devolución, en caso de corresponder, se tramite con mayor rapidez una vez presentada la declaración.

En un contexto de mayor control fiscal y automatización de los procesos, anticiparse sigue siendo la mejor estrategia para que la declaración de la Renta no solo cumpla con las obligaciones legales, sino que también permita recuperar el dinero pagado de más cuando la normativa así lo establece.