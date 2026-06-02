En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 2 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 56,17 euros. El valor de apertura refleja una variación del 40,450606 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un aumento en su valor. Esto sugiere un interés creciente en el Litecoin, potencialmente impulsado por factores del mercado o mejores condiciones económicas.

La cotización de Litecoin muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 6.28% y en el último año acumula un descenso del 55.16%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en esos periodos, evidenciando un entorno de elevada volatilidad y presión vendedora.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 31.61%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.30%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 56,2 euros.