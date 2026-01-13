Cambia la edad de la jubilación: esta es la cantidad de años que deberás trabajar desde ahora. Imagen: archivo.

El Gobierno, la patronal y los sindicatos han pactado una reforma del sistema de pensiones que introduce cambios en la jubilación parcial, la jubilación activa y la jubilación demorada, con el objetivo de facilitar una salida progresiva del mercado laboral y mejorar la compatibilidad entre salario y pensión; buena parte de estas medidas se han articulado en el Real Decreto-ley 11/2024, en vigor desde el 1 de abril de 2025.

No obstante, estos no serán los únicos cambios en materia de pensiones y jubilaciones en España. El país se encuentra en un periodo de transición por el cual la edad de jubilación se incrementará de manera progresiva.

Este proceso, que comenzó en 2013, ha visto un incremento anual desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2025, la edad de jubilación volverá a modificarse.

Cambia la edad de jubilación en 2025

A partir del próximo año, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social podrán jubilarse a los 66 años y 8 meses. Esto significa que serán dos meses más de lo que es en 2024 (66 años y 6 meses).

Por su parte, los trabajadores que sí han cotizado 38 años y tres meses o más podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

Por tanto, el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años también variará en 2025 y si en 2024 es de 38 años, en 2025 alcanzará los 38 años y 3 meses.

Este aumento paulatino de los años de cotización y la edad de jubilación se produce año a año.

En 2025 , la edad de jubilación aumentará a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses.

, la edad de jubilación aumentará a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses. En 2026 , la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización.

, la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización. En 2027, se establecerá la edad de 67 años, a menos que se tengan 38 años y 6 meses de cotización.

Cabe destacar que, para jubilarse a los 65 años en 2026, será necesario haber cotizado 38 años y 3 meses. En 2027, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años.

Jubilación anticipada

A pesar de este endurecimiento gradual de la edad y los años de cotización, sigue existiendo la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada: en su modalidad voluntaria, la Seguridad Social permite adelantar hasta 24 meses la edad ordinaria siempre que se acrediten al menos 35 años cotizados (dos de ellos dentro de los quince anteriores al retiro) y se cumplan el resto de requisitos; en la modalidad involuntaria, el anticipo puede llegar a cuatro años si se han cotizado al menos 33 años y el cese se debe a causas ajenas al trabajador.

Así, por ejemplo, un trabajador que en 2025 tenga derecho a jubilarse a los 65 años por haber cotizado más de 38 años y 3 meses podría solicitar la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63, siempre que cumpla el resto de requisitos legales; a cambio, su pensión se verá reducida de forma permanente mediante los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social, de manera que cuanto más se adelante el retiro y menos años cotizados se tengan, mayor será el recorte sobre la cuantía inicial.