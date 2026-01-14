No es la merluza: este es el pescado con más omega-3 que potencia la memoria y ayuda a prevenir la trombosis cerebral.

Incluir pescado en nuestra dieta no solo aporta variedad a nuestros platos, sino que también ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. Más allá del sabor y la versatilidad en la cocina, el pescado es una fuente natural de nutrientes clave.

Entre los principales atractivos del pescado está su contenido en omega-3, un tipo de grasa saludable que apoya la salud cerebral, ayuda a mejorar la memoria y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Consumir pescado regularmente puede ser una estrategia eficaz para proteger el corazón, reducir los niveles de colesterol y combatir la inflamación en el cuerpo.

Uno de los más destacados es el abadejo, una especie que ha captado la atención de los expertos en nutrición por su alto contenido en omega-3. Este pescado no solo es delicioso, sino que también contiene propiedades que favorecen el funcionamiento cerebral .

Los especialistas en nutrición sugieren la ingesta de este tipo de pescado debido a sus diversas propiedades y beneficios para la salud.

Los ejemplares adultos pueden medir entre 60 y 80 centímetros y pesar entre 8 y 10 kilogramos. Desde tiempos antiguos, en regiones como el mar del Norte y el Báltico, el abadejo ha sido muy valorado por sus beneficios nutricionales. Tal como explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es " una especie apreciada en los mercados del norte de Europa, de carne muy sabrosa, firme, algo oscura y de excelente calidad .“

Abadejo: análisis de su valor nutricional

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un informe en el que se resalta que el abadejo es un pescado blanco que proporciona proteínas de alta calidad y grasas insaturadas del tipo omega-3, las cuales protegen el corazón y previenen los ataques cardíacos y la trombosis cerebral.

“Respecto a los minerales, destacan -en orden decreciente- los contenidos enselenio, yodo y fósforo(...). Es rico en vitaminas del grupo B -vitamina B6, niacina y especialmente B12-, que se encuentran sobre todo en su hígado. Así, una ración de abadejo supera las ingestas diarias recomendadas de vitamina B12 para el grupo de población antes descrito".

El abadejo: una opción saludable y mineralmente rica

El abadejo es muy recomendable para el consumo humano. Su bajo contenido en mercurio lo convierte en una opción segura, especialmente para niños y mujeres embarazadas. Al ser un pescado blanco, el abadejo tiene un contenido mínimo de grasa, lo que lo hace ideal para dietas bajas en calorías.

Tal como mencionamos, este alimento es rico en minerales como el yodo, fósforo, potasio y magnesio:

El yodo es crucial para la regulación de la tiroides y puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol, así como a fortalecer el cabello, las uñas y la piel.

El fósforo es importante para la formación de huesos y dientes

El potasio y el magnesio desempeñan papeles vitales en la función muscular y nerviosa.

Además, gracias a su bajo contenido calórico, el abadejo es una excelente opción para personas que buscan perder peso o mantener una dieta equilibrada.