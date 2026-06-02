España endurece los controles migratorios y advierte que no es suficiente contar con el pasaporte en regla. La vigencia mínima del documento se convierte en un requisito clave que puede obstaculizar tanto la salida como el ingreso al país.

Viajar sin cumplir con este margen exigido puede resultar en la denegación de embarque o en el rechazo en frontera, incluso en aquellos casos en los que el pasaporte aún no haya caducado.

Confirmado y oficial | España prohíbe el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite (foto: archivo).

La normativa se basa en el código de fronteras Schengen que regula la entrada y salida de Europa

Conforme a este marco, los Estados miembros tienen la potestad de negar la entrada a viajeros que no satisfagan los requisitos documentales, aun cuando el pasaporte esté formalmente vigente.

En este contexto, verificar la fecha de caducidad del pasaporte antes de planificar un viaje es crucial para eludir gastos inesperados, anulaciones o inconvenientes en los aeropuertos.

Confirmado y oficial | España prohíbe el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite (foto: archivo).

Vigencia mínima del pasaporte para viajar desde España

Uno de los puntos centrales que remarcan las autoridades es que el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses en numerosos destinos internacionales. Esta obligación no se limita al ingreso a otro país, sino que también se aplica al momento de salir desde España.

La exigencia responde a la necesidad de asegurar que el documento abarque toda la estancia del viajero. Asimismo, permite contemplar imprevistos, tales como extensiones de visado o modificaciones en el itinerario.

Países y regiones que exigen 6 meses de vigencia del pasaporte:

Alemania

Australia

Brasil

Canadá

China

Egipto

India

Israel

Tailandia

Vietnam

Espacio Schengen (incluye a España)

Dentro del espacio Schengen, el criterio es diferente pero igualmente severo. En este caso, el pasaporte debe resultar válido al menos hasta tres meses tras la fecha programada de salida del territorio. El incumplimiento de este requisito puede ocasionar la negativa de ingreso.