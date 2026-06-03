La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del martes 2 de junio

Durante el martes, 2 de junio de 2026,

Los números ganadores son 01 22 33 36 40 41, la cifra complementaria es el 49 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "73881.65" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels). Markus Spiske

Para el sorteo del martes, 2 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.704.091 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.293.625 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores, por lo que el premio fue de 73881.65 euros.

3.Cinco aciertos: 65 ganadores con un premio de 1.136,64 euros.

4.Cuatro aciertos: 4156 ganadores con un premio de 26,67 euros.

5.Tres aciertos: 79901 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 471530 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder. Fija límites previos de tiempo y gasto y respétalos sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.

Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y busca apoyo.