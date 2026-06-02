En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 2 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.243,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del -30,987763 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que ambos han experimentado un incremento en su valor.

Toffanello Giovanni

En la última semana, Ethereum registró una caída del -3.83% y en el último año su cotización acumuló un descenso del -54.37%. Esta evolución refleja una tendencia bajista pronunciada, con pérdidas tanto a corto como a largo plazo, por lo que la rentabilidad reciente ha sido negativa y sugiere un mayor riesgo y volatilidad para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 22.92%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 57.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.