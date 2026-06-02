En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más valorada entre las salidas profesionales posibles. Son principalmente los jóvenes quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

No obstante, son numerosos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. Además, la situación económica actual no favorece este tipo de emprendimientos, un hecho que los datos corroboran.

De acuerdo con el último Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 73 % de los autónomos presenta una percepción negativa de la situación económica y más de un tercio (37,7 %) admite que su facturación ha disminuido en comparación con 2024. En este contexto, José Elías ha centrado su atención en un grupo de emprendedores que suele contar con escasa visibilidad.

El CEO de Audax Renovables ha subrayado la relevancia de aquellos emprendedores que rara vez aparecen en rankings de prestigio, pero que son esenciales para la sociedad: “Los empresarios de verdad no figuran en Forbes. Son los ferreteros, panaderos, fruteros… Son quienes hipotecan su casa para abrir una panadería. Los que arriesgan todos sus ahorros en una ferretería. O el fontanero que pone en juego todo para establecer su negocio.”

La verdad oculta sobre los emprendimientos

En un post para su cuenta de LinkedIn, Elías advierte acerca de la discrepancia entre la percepción social del emprendimiento y la realidad económica de quienes mantienen activo el tejido productivo local: “Esos individuos que mensualmente obtienen beneficios no lo hacen para adquirir un Rolex, sino para cubrir nóminas, proveedores y continuar un mes más con las persianas levantadas.”

El empresario destaca la importancia de los profesionales locales, tales como carniceros, peluqueros o electricistas que operan de manera independiente, quienes exhiben un compromiso económico que supera al de muchos emprendedores que ostentan su éxito en plataformas sociales.

Los gastos recurrentes abarcan pagos de alquiler, suministros y nóminas, mientras que los márgenes de ganancia suelen ser reducidos. “Asumen el riesgo de su patrimonio… y su serenidad. Y lo hacen con la conciencia de que el sistema no favorece su situación. Las normativas están diseñadas para evaluar a todos con el mismo criterio, cuando un autónomo que factura 30.000 euros anuales no se compara con una empresa que genera millones”, sostuvo Elías.

José Elías, exitoso empresario español: “El carnicero de la esquina tiene más valor que los emprendedores de redes sociales” (foto: archivo).

Consejos de Elías para emprendedores

El mensaje de Elías se alinea con un debate sobre la necesidad de adaptar la fiscalidad y los incentivos al tamaño del negocio. Experiencias en otros países europeos, como Alemania o Francia, evidencian que políticas diferenciadas para autónomos y microempresas pueden potenciar la supervivencia y competitividad de este segmento.

A su vez, el empresario señala que la realidad del autoempleo se caracteriza por la ausencia de derechos, las dificultades para conciliar y la elevada carga fiscal. “Un autónomo no puede permitirse tomar una baja o ausentarse cuatro meses por paternidad”, enfatiza, recordando que muchos profesionales subsisten con ingresos anuales que oscilan entre 20.000 y 30.000 euros, dependiendo de uno o dos clientes.