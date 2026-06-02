En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 2 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,44 euros. El valor de apertura refleja una variación del 29,54756 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha evolucionado de forma positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que hay un creciente interés en la criptomoneda, lo cual podría estar impulsando su valor al alza.

La cotización de Ripple ha mostrado un deterioro sostenido: en la última semana retrocedió un -5.82% y en el último año acumula una caída del -56.93%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa en ambos plazos y sugiere una tendencia bajista prolongada con pérdidas significativas para los tenedores durante el período analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 34.05%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.05%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.