En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 2 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 331,96 euros. El valor de apertura refleja una variación del 23,031306 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica que el interés por esta criptomoneda está en aumento, reflejando un posible repunte en su valor en el mercado.

En la última semana, Bitcoin Cash cayó un -4.72% y en el último año acumula un descenso del -49.5%, mostrando una evolución claramente bajista; en consecuencia, la rentabilidad para quienes mantuvieron la criptomoneda en estos periodos ha sido negativa, reflejando alta volatilidad y un riesgo elevado para el inversor.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 60.73%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 52.93%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 332 euros.