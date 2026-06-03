El tiempo en España durante este miércoles, 3 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 3 de junio

El clima en España prevé un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Se esperan intervalos de nubes en el Cantábrico y cielos cubiertos en Galicia, donde podrían generarse precipitaciones débiles al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán notablemente en el arco mediterráneo, mientras que aumentarán en el oeste y norte peninsular. Las mínimas bajarán en general, con heladas en las cumbres de los Pirineos. Predominará el viento de componente oeste en la Península y del este en el Levante.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid, poco nuboso o despejado, mínima de 14 °C y máxima de 32 °C, con viento flojo a moderado del noreste, rolando y amainando a flojo del suroeste a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos con posibilidad de chubascos en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas descenderán a 14 grados y las máximas alcanzarán los 37 grados, con vientos moderados y fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y temperaturas en descenso ligero, alcanzando máximas de 32 grados y mínimas de 10 grados. Habrá intervalos de nubosidad baja en el litoral norte y vientos flojos, aunque se podrían registrar rachas fuertes en el sur de Tarragona durante la primera mitad del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielos poco nubosos o despejados; mínimas en ligero descenso, máximas al alza en el oeste y con pocos cambios en el resto; viento flojo del noroeste, ocasionalmente moderado en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso por la mañana, con algunas nubes bajas en el centro y litorales. A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará, lo que podría generar brumas y nieblas locales, así como lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 27 grados, con un ligero descenso de las mínimas y un ascenso notable en las máximas, mientras que los vientos serán flojos en el interior y más intensos en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 3 de junio (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se caracterizará por intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación débil en el norte de Mallorca, con una tendencia a despejarse por la tarde. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 27 grados y un mínimo de 12 grados, especialmente notables en el norte de Mallorca y Menorca. Habrá un viento moderado del norte y nordeste, que se volverá más flojo y variable con brisas costeras durante la tarde.

En el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías, más probable a primeras horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas de 14 grados y máximas en ligero descenso hasta 24 grados en zonas de interior de las islas montañosas. Viento moderado del nordeste, fuerte en Lanzarote y Fuerteventura, con rachas muy fuertes en La Gomera y Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con chubascos aislados en Alicante y Valencia; temperaturas entre 13 y 32 grados y viento flojo del nordeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá cielos poco nubosos con algunas nubes bajas en el norte, temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ascenso que puede ser notable en el norte y el este, con viento del norte y noreste girando a oeste, flojo en general y tendiendo a moderado en el tercio occidental.

El clima en Albacete se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el tercio oriental durante la madrugada y nubes de evolución en la mitad sur y los Montes de Toledo. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas alcanzarán los 35 grados en el suroeste y descenderán ligeramente en el sureste. El viento será flojo a moderado, predominando del este y cambiando a oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios (máxima 25 °C y mínima 19 °C) y vientos moderados de poniente con intervalos fuertes, disminuyendo por la tarde.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, 27°C de máxima en descenso y 21°C de mínima sin cambios, con vientos del oeste moderados que quedarán flojos por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos de nubes bajas y claros, posibilidad de brumas en Álava y lluvias débiles en el litoral y este de Guipúzcoa; temperaturas entre 10 y 28 grados, con viento flojo en el interior y moderado en la costa.

El clima en Navarra será poco nuboso, con nubes altas por la tarde y locales brumas y nieblas por la mañana, con temperaturas entre 9 y 25 grados y vientos flojos del norte y noroeste.

En La Rioja, poco nuboso con nubes bajas a primeras horas, mínima de 11 grados sin cambios y máxima en ascenso hasta 29 grados, con viento flojo del noroeste o variable.