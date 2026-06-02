En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 2 de junio de 2026 en España es de 78.786,05 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -5,17%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 2 es mayor que 0. Esta tendencia sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado tanto para el Bitcoin como para el euro.

En la última semana, Bitcoin registró un descenso del -7.79% y en el último año acumula una variación del -40.4%, lo que refleja una tendencia bajista reciente y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición en esos plazos; estos resultados subrayan la elevada volatilidad del activo y la importancia de gestionar el riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 32.05%, es menor que su volatilidad anual del 35.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.