El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 propone ayudas al alquiler de hasta el 60%: qué dice el borrador oficial.

El Gobierno ha difundido el borrador del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un documento técnico que todavía está en fase de participación pública y que no ha sido aprobado oficialmente. A pesar de ello, muchas noticias difundieron sus contenidos como si ya fueran definitivos. El texto, incluido en el PDF emitido por el Ministerio, confirma que se propone un nuevo sistema de ayudas al alquiler que podrá cubrir hasta el 60% del precio mensual, pero con importantes matices.

Según el borrador, estas ayudas no están pensadas solo para jóvenes. Forman parte de un programa general de apoyo dirigido a unidades de convivencia con dificultades económicas, aunque los menores de 35 años sí aparecen como colectivo prioritario en varios apartados.

Cuánto se pagaría: límites de 300 y 200 euros, pero no son cantidades fijas

El borrador establece que la ayuda al alquiler tendrá un límite máximo mensual de:

300 euros para viviendas completas

200 euros para habitaciones

Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios reciban automáticamente esas cantidades. El importe final será un porcentaje del alquiler, con un límite del 60% de la renta mensual. Es decir, si el alquiler es bajo, la ayuda también lo será; si es alto, la ayuda queda limitada por los topes del programa.

Además, las comunidades autónomas -que son las encargadas de gestionar estas ayudas- podrán adaptar los criterios y fijar importes dentro de estos márgenes.

Requisitos económicos: hasta 5 veces el IPREM según el caso

El borrador detalla que las unidades de convivencia deberán cumplir criterios de ingresos basados en el IPREM, con tres niveles:

Hasta 5 veces el IPREM con carácter general

Hasta 5,5 veces el IPREM si hay personas con discapacidad o víctimas de violencia de género

Hasta 6 veces el IPREM cuando existan discapacidades del 33% o superiores

El objetivo es ampliar el acceso a colectivos vulnerables o con mayores cargas económicas.

Límites máximos del alquiler: 1000 euros para viviendas y 600 para habitaciones

Para acceder a la ayuda, el precio del alquiler también tiene límites. El borrador fija:

Un máximo de 1000 euros al mes para viviendas

Un máximo de 600 euros al mes para habitaciones

El documento introduce además una excepción para municipios de hasta 10.000 habitantes, donde los límites se reducen a:

500 euros para viviendas

250 euros para habitaciones

Esta medida busca ajustar los precios a la realidad del mercado en zonas rurales.

Duración de la ayuda: dos años prorrogables

El borrador establece una duración inicial de dos años, con posibilidad de prorrogar la ayuda durante otros dos años adicionales, siempre que se mantengan los requisitos. A diferencia del anterior Bono Alquiler Joven (2022-2025), este programa no establece ayudas uniformes, sino un sistema más flexible y adaptado a las condiciones de cada comunidad autónoma.

¿Está vigente este plan? No: sigue en información pública

Aunque el documento existe —y ahora sí podemos confirmarlo gracias al PDF oficial—, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no está aprobado. Esto significa que:

No se han activado las ayudas.

No se pueden solicitar todavía.

Los importes y requisitos podrían cambiar en la versión final.

Falta su aprobación formal en Consejo de Ministros y su publicación en el BOE.

En otras palabras: lo que hoy se conoce es una propuesta técnica, no una política en vigor.