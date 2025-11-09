El empresario español José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas del país, ha lanzado una contundente advertencia sobre el futuro del sistema de pensiones en España.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el magnate ha expresado su preocupación por la situación que afrontarán los próximos jubilados, señalando que el actual modelo no es sostenible ante el cambio demográfico y la falta de ahorro personal.

“Las pensiones no van a dar para más”, afirmó Elías, quien alertó sobre la creciente brecha entre quienes cotizan y quienes cobran. En su mensaje, cuestionó la falta de previsión de una parte de la población y la falta de accionar de la política frente a un problema estructural.

Según su visión, muchas personas de mediana edad se encuentran endeudadas o sin ahorros, lo que podría derivar en graves dificultades económicas una vez que se retiren.

X

Un sistema de pensiones en riesgo

Según José Elías, el sistema de pensiones español se encuentra al borde del colapso debido a la inversión de la pirámide demográfica y la falta de recursos. “ Cada vez somos menos los que pagamos pensiones y más los que cobran ”, advirtió. A su juicio, las pensiones futuras no alcanzarán para cubrir las necesidades básicas de los jubilados, especialmente para quienes viven de alquiler.

El empresario ejemplificó el problema con un escenario concreto: personas de 50 años que pagan 1000 euros de alquiler y no han ahorrado nada. “ ¿Qué va a pasar cuando se jubilen? Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler ”, señaló. Para Elías, esta situación podría desembocar en una nueva realidad social: los mayores compartiendo piso o “coliving” para poder subsistir.

¿Cuáles son las pensiones mínimas y máximas actuales?

En 2025, la pensión media del sistema contributivo asciende a 1507,55 euros mensuales para los jubilados , mientras que la media general de pensiones se sitúa en 1312,95 euros mensuales .

La pensión mínima de jubilación depende de las circunstancias familiares, aunque las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez están fijadas en 7905,80 euros anuales para 2025 .

Por su parte, la pensión máxima contributiva queda establecida en 3267,60 euros mensuales, o lo que equivale a 45.746,40 euros anuales distribuidos en 14 pagas.

La solución: apostar por la propiedad y el ahorro

Ante este panorama, José Elías recomienda priorizar la compra de vivienda y el ahorro personal como estrategias clave para garantizar una vejez digna.