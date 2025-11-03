Malas noticias para los jubilados | Este banco no abonará las pensiones en noviembre.

En España, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) realiza el abono de las pensiones al finalizar cada mes. Según lo indicado por el comparador financiero HelpMyCash, la mayoría de las entidades bancarias efectúa los ingresos alrededor del día 21 de cada mes, con el propósito de anticipar los fondos a los beneficiarios.

No obstante, una de las entidades bancarias más preferidas por los españoles ha comunicado que no realizará los ingresos correspondientes en noviembre.

Pibank, el grupo bancario multinacional de origen ecuatoriano, ha decidido no adelantar el pago de las pensiones y, por lo tanto, las abonará entre el 1 y el 4 de diciembre, tal como marca el calendario oficial de la Seguridad Social.

Desde el portal financiero HelpMyCash aclaran que las entidades bancarias no tienen la obligación de adelantar el pago de las pensiones, ya que la Seguridad Social realiza el ingreso el primer día hábil de cada mes. Por este motivo, medidas como la adoptada por Pibank responden a una decisión interna de cada banco, y no a un cambio normativo.

Gasto en pensiones 2025

El gasto total de pensiones en España fue de 13.675,8 millones de euros en octubre de 2025, lo que supone un aumento del 6,05% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 9999,19 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2199,5 millones de euros), incapacidad permanente (1262,83 millones), orfandad (177,73 millones) y las de favor familiar (36,56 millones).

Bancos que anticipan el pago de pensiones en noviembre de 2025

Según HelpMyCash, los bancos que realizan adelantos en los pagos son: