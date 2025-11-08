El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recordado que los ciudadanos nacidos entre 1960 y 2002 pueden acceder a una ayuda económica de hasta 1.595 euros a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta medida busca sostener a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En un contexto en el que cada euro cuenta, esta prestación se convierte en una herramienta esencial para aliviar la presión económica de miles de hogares.

La ayuda forma parte del sistema de protección de la Seguridad Social y se plantea como un derecho subjetivo, es decir, cualquier persona que cumpla los requisitos puede solicitarla y recibirla sin depender de cupos o convocatorias.

Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta y favorecer la inclusión social y laboral de quienes la perciben.

¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda del INSS?

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido tanto a personas que viven solas como a quienes forman parte de una unidad de convivencia.

Freepik

Para acceder a la prestación es necesario residir de forma legal y continuada en España durante el último año, además de acreditar una situación de vulnerabilidad económica evaluada según los ingresos, patrimonio y composición familiar.

También se exige que la unidad de convivencia —si existe— esté constituida desde hace al menos seis meses. En cuanto a la edad, pueden solicitarla los mayores de 23 años con capacidad jurídica, así como menores emancipados con hijos o en régimen de acogimiento.

En situaciones especiales, como las de víctimas de trata, violencia de género o explotación sexual, el acceso se flexibiliza.

¿Cómo se solicita el Ingreso Mínimo Vital?

La solicitud del IMV puede realizarse directamente en la sede electrónica de la Seguridad Social o presencialmente en las oficinas del INSS, con cita previa. Es necesario presentar documentación que acredite la identidad, la residencia, los ingresos y la composición del hogar.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

El monto de la ayuda, que puede alcanzar los 1595 euros mensuales, varía según el número de miembros de la unidad de convivencia y los recursos disponibles.

Además del apoyo económico, el programa busca ofrecer un acompañamiento para la inclusión laboral y social de los beneficiarios.

En un momento de incertidumbre y precariedad para muchos trabajadores y desempleados, esta ayuda representa una vía concreta para mantener la estabilidad económica y acceder a nuevas oportunidades.