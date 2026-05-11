El Gobierno ha confirmado una medida histórica en el sistema de pensiones español que beneficiará a miles de trabajadores. Los nacidos entre 1963 y 1965 podrán acceder antes a su jubilación respecto al resto de generaciones. Aunque se les aplicarán coeficientes reductores en el cálculo de su pensión, esta decisión representa un giro significativo en la gestión de las jubilaciones contributivas en España para 2026 y años siguientes. Según la confirmación del Gobierno y la Seguridad Social, los trabajadores nacidos en estas décadas específicas tendrán la posibilidad de tramitar su jubilación anticipadamente en comparación con otros colectivos. Por ejemplo, nacidos en 1965 y 1961 podrán acceder a la pensión contributiva de jubilación ya en 2026, adelantándose a la edad ordinaria que rige para gran parte de la población. Esta flexibilidad responde a la transición gradual en la edad de jubilación que se viene aplicando en España, donde la edad ordinaria ha ido aumentando progresivamente. Para muchos nacidos en los años 60, la edad legal se sitúa alrededor de los 66-67 años, dependiendo de los años cotizados. Sin embargo, esta medida excepcional permite a los nacidos entre 1963 y 1965 agilizar el trámite, reconociendo su trayectoria laboral y facilitando el acceso más temprano al retiro. Aunque se trata de una ventaja en cuanto al tiempo, no es una jubilación sin penalizaciones. A estos trabajadores se les aplicarán coeficientes reductores sobre la base reguladora de la pensión. Estos coeficientes son porcentajes de reducción que dependen principalmente de dos factores: Esta es una regla general del sistema de Seguridad Social para las jubilaciones anticipadas voluntarias, y se mantiene en esta medida histórica. Los coeficientes buscan equilibrar el sistema, evitando un impacto desmedido en las arcas públicas mientras se ofrece flexibilidad a los cotizantes. Según la información difundida por la Seguridad Social, se garantizan cuantías mínimas mensuales para algunas prestaciones, que dependerán del pensionista y sus familiares a cargo: