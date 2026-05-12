Las pensiones públicas en España subirán en 2026 tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2026, que fija la revalorización anual conforme al sistema vigente. El incremento general será del 2,7% para las pensiones contributivas y de Clases Pasivas, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado. La actualización se viene aplicando desde el 1 de enero de 2026, por lo que los jubilados y el resto de pensionistas verán reflejado el aumento en la primera nómina del año y todos los meses del año desde ese momento. El mecanismo es automático y no requiere ningún trámite por parte de los beneficiarios. El Real Decreto-ley establece que las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las del régimen de Clases Pasivas se revalorizarán con carácter general un 2,7% en 2026 respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2025. Este porcentaje se fundamenta en el sistema de actualización vinculado a la evolución de los precios, consolidado tras la reforma de pensiones. El objetivo principal es preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y mantener la coherencia con el marco legal aprobado en los últimos años. La subida afecta a pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, entre otras modalidades contributivas. A pesar de que la revalorización general se sitúa en un 2,7%, no todas las prestaciones presentan una evolución uniforme. El decreto también estipula las pensiones mínimas, no contributivas y el complemento para la reducción de la brecha de género, las cuales pueden experimentar ajustes particulares según su naturaleza. Las pensiones no contributivas y ciertas prestaciones asistenciales se actualizarán de acuerdo a los criterios establecidos en la norma anual de revalorización. En todos los casos, el aumento será implementado de manera automática desde enero, sin que el beneficiario deba realizar solicitud alguna. La Seguridad Social se encargará de ajustar las nóminas mensuales a las nuevas cuantías y de aplicar los límites máximos y mínimos fijados para el año 2026. Desde la reforma aprobada en 2021, las pensiones en España se actualizan anualmente de acuerdo a un mecanismo vinculado a la evolución de los precios, reemplazando al índice anterior que limitaba los aumentos durante periodos de déficit. El Gobierno afirma que este modelo confiere estabilidad al sistema y garantiza que los pensionistas preserven su capacidad de compra frente a la inflación. La revalorización correspondiente a 2026 se enmarca dentro de este sistema ya consolidado. Además del incremento general, el decreto establece también los topes máximos de pensión y las bases pertinentes para el nuevo ejercicio, preservando el esquema anual de revisión automática.