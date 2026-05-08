El próximo lunes 11 de mayo de 2026, miles de alumnos de la Comunidad Valenciana disfrutarán de un fin de semana largo al suspenderse las clases en centros educativos de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón debido al inicio de una huelga indefinida del profesorado en defensa de la educación pública. Esta convocatoria, impulsada por sindicatos como STEPV, CCOO, UGT, CGT, CNT, COS y CSO, junto a la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano (CADPV), cuenta con un amplio respaldo tras una consulta en la que participaron cerca de 10.000 docentes. El 77% se mostró dispuesto a secundar la huelga, y la opción indefinida fue la más votada. La huelga afecta a todo el territorio de la Comunitat Valenciana, es decir, las tres provincias: Alicante, Valencia y Castellón. Las movilizaciones se extenderán de forma indefinida a partir del lunes 11 de mayo, con un calendario intenso de protestas durante toda la semana: La Consejería de Educación ha establecido servicios mínimos. Según información disponible, todos los profesores de 2º de Bachillerato serán declarados servicio mínimo para garantizar las evaluaciones y la preparación de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). De esta manera, proponen que el profesorado de este año en particular cumpla todo su horario lectivo. Justamente, se trata de colaborar con el alumnado de segundo año que podría partir en desventaja en un territorio donde el PAU es tan importante. Los docentes reclaman mejoras salariales (recuperación del poder adquisitivo perdido, estimado en un 25% desde 2010), estabilidad laboral, reducción de la temporalidad y una paga extra o cobro del verano para interinos con al menos 150 días trabajados. Entre otras demandas, destacan: Los sindicatos han abandonado la mesa de negociación tras considerar inaceptable la última oferta de la Consejería, que pospone mejoras al otoño y condiciona avances a la aceptación de servicios mínimos elevados. Denuncian una estrategia para enfrentar a familias y profesorado.