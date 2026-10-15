Iberdrola, BBVA y Banco Santander firman la primera financiación sindicada gestionada con tecnología blockchain

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Cerca del 10% de las empresas españolas utiliza plataformas blockchain en sus operaciones. Hoy, un nuevo hito sacude el sector de esta tecnología de base que permite el uso seguro de las criptomonedas. Iberdrola, BBVA y Banco Santander llevaron a cabo una financiación sindicada corporativa por importe de 150 millones de euros, operación gestionada íntegramente en la blockchain.

En un comunicado conjunto, las tres compañías explican que se trata del primer préstamo sindicado cuyo ciclo de vida completo, desde la formalización y el desembolso hasta la gestión de intereses, waivers, amortizaciones, cesiones y vencimiento, se administra mediante la tecnología blockchain.

La operación se gestionó a través de la plataforma desarrollada por ioBuilders con el impulso de BBVA y Banco Santander para digitalizar la gestión de la financiación sindicada. Así, y tras esta primera operación, las entidades trabajarán en la incorporación progresiva de nuevos participantes y en la ampliación de sus funcionalidades, con el objetivo de avanzar hacia una infraestructura compartida para el mercado de préstamos sindicados.

BBVA y Banco Santander para digitalizar la gestión de la financiación sindicada Shutterstock

“El objetivo es aprovechar el potencial de la tecnología de registro distribuido para modernizar uno de los mercados más relevantes de las finanzas corporativas, tradicionalmente caracterizado por una elevada carga administrativa y una intensa coordinación entre múltiples participantes, entre los que se encuentran el banco agente, los bancos financiadores y el cliente”, explican las empresas involucradas en la operación.

Carlos Matilla, CEO de ioBuilders asegura que adopción de la tecnología blockchain en los entornos financieros es cada vez más una realidad, gracias a los beneficios que aporta.

“Con esta operación demostramos que esas ventajas también son extensibles al préstamo sindicado real y su gestión completa, con plena validez jurídica y sobre una única fuente de información compartida por todas las partes”, para añadir que “la tecnología de esta plataforma abre las puertas a una gestión más eficiente de los balances de las entidades financieras, habilitando nuevas estrategias de movilización de préstamos en el mercado secundario”.

Ventajas del uso de esta tecnología

La infraestructura digital permite a las entidades participantes compartir y mantener un registro único, sincronizado e inmutable de la información, que sustituirá los procesos de conciliación entre bases de datos independientes por una única fuente de información compartida.

Asimismo, esta tecnología mejora la trazabilidad de las operaciones, reduce el riesgo de errores operativos y facilita una gestión más eficiente de la financiación sindicada, permitiendo la interacción ordenada de los distintos participantes bajo el control operativo del banco agente designado para la financiación.

Durante toda la vida del préstamo, la plataforma gestiona de forma coordinada los principales eventos contractuales, entre ellos el cálculo y comunicación de intereses, los pagos de principal y comisiones, las amortizaciones anticipadas, el seguimiento del cumplimiento de los compromisos financieros (covenants) o de información pactados; como así también la tramitación de determinadas autorizaciones contractuales y las cesiones de participación entre entidades financiadoras. “Todos estos eventos quedan registrados sobre la infraestructura DLT y son visibles en tiempo real para los participantes autorizados”, aclara el comunicado.

La aplicación de tecnología de registro distribuido al mercado de préstamos sindicados permite simplificar la gestión del ciclo de vida de las financiaciones, reducir costes operativos, mejorar la coordinación entre entidades y aumentar la eficiencia de uno de los segmentos más relevantes de la financiación corporativa.

Asimismo, puede contribuir a aumentar la liquidez del mercado y facilitar el acceso a este tipo de financiaciones a empresas de tamaño medio, al simplificar procesos que tradicionalmente limitaron su participación en este tipo de operaciones.

“Esta operación representa un avance relevante en la evolución de la financiación sindicada, al demostrar cómo las tecnologías basadas en DLT pueden aportar mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad a procesos financieros complejos”, afirma Rob Kay, director global de deuda con grado de inversión y deuda de mercados emergentes en Santander CIB.

Iberdrola, BBVA y Banco Santander firman la primera financiación sindicada gestionada con tecnología blockchain Shutterstock

Por su parte, Alberto Falco, responsable de seguimiento de carteras e innovación de BBVA CIB, reconoce que aspiran a que esta plataforma se convierta en un punto de encuentro al que se sumen otras entidades para impulsar el mercado de préstamos sindicados.