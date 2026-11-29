El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado uno de los momentos más comentados del 29N al ser recibido con el popular “Anotop At” en su colegio electoral.

Las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre no solo se viven en los colegios electorales. Las redes sociales también se han convertido en protagonistas de la jornada, con memes, vídeos y montajes humorísticos sobre los candidatos y el proceso electoral.

Desde el regreso del popular “Anotop At” de Alberto Núñez Feijóo hasta los olvidos del DNI de algunas dirigentes políticas, los internautas han encontrado numerosas oportunidades para recurrir al humor en una jornada decisiva para el futuro político del país.

Del “Anotop At” a los olvidos del DNI: los momentos más virales de las elecciones

El regreso de “Anotop At”

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado uno de los momentos más curiosos de la jornada cuando el presidente de su mesa electoral se ha dirigido a él como “Anotop At”.

La expresión se remonta al lapsus del líder del PP en noviembre de 2025, cuando intentó pronunciar el título Anatomía de un farsante durante una intervención en el Congreso de los Diputados.

Ada Colau y Mónica García: dos olvidos con el DNI

Los despistes también han marcado la jornada electoral. Entre fotógrafos y cámaras, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha dejado su DNI en la mesa electoral tras votar en el instituto La Sedeta de Barcelona. Poco después, le han devuelto el documento antes de que abandonara las instalaciones.

En tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acudido a su colegio electoral sin el DNI físico. Al intentar identificarse mediante la aplicación MiDNI, la falta de cobertura la ha obligado a salir del recinto para conseguir conexión. Finalmente, ha podido ejercer su derecho al voto.

Del fútbol a Ferraz: los memes sobre el PSOE

El fútbol y la política también se han cruzado durante la jornada electoral. Los internautas han recuperado el popular “¡Oh, Ferran!”, un audio que se viralizó durante el Mundial de 2026 en referencia al delantero de la selección española Ferran Torres.

En esta ocasión, la expresión se ha transformado en “¡Oh, Ferraz!”, en alusión a la calle madrileña donde se encuentra la sede nacional del PSOE.

Tampoco ha faltado una adaptación de la histórica frase del exfutbolista del Real Madrid Juanito, “90 minuti en el Bernabéu son molto longo (90 minutos en el Bernabéu son muy largos)”, para bromear sobre la incertidumbre de los resultados electorales en la sede socialista.

Los internautas han recuperado referencias futbolísticas para bromear sobre la noche electoral en Ferraz. Fuente: X: @Julsst_ y @alexsinos - elaboración propia

Los memes del 29N: así se vive la jornada electoral en las redes sociales

La espera de los resultados también ha despertado el ingenio de los internautas. Los nervios y la impaciencia hasta el cierre de los colegios electorales de Canarias se han convertido en protagonistas de numerosos memes.

Soy la única que siente ansiedad?? #Elecciones29N https://t.co/1JtW7e1PXE — Olga_Olguita_Olga (@OlgaCaotica) November 29, 2026

Ahora hay que esperar hasta las 21h.?? #Elecciones29N https://t.co/kRZT7R74J9 — Santi...titititi (@Santimoral2038) November 29, 2026

El popular apodo de Pedro Sánchez, “Perro Sanxe”, también ha vuelto a cobrar protagonismo en las redes sociales.

Hazlo Perro, evita que nos lleven a 1955. #Elecciones29N https://t.co/3rAwA7QO8W — Señor Espinete (@SiniorEspinete) November 29, 2026

Mientras una cuenta de parodia ha rebautizado a Podemos como “Pudimos” tras la difusión del sondeo de RTVE, otro usuario ha recurrido a la inteligencia artificial para recrear el Palacio de la Moncloa bajo un cielo inspirado en el universo de Harry Potter, en alusión a un posible acuerdo entre el PP y Vox.