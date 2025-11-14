Herencia sin testamento en España: qué dice el Código Civil, cómo se reparte la herencia y quiénes tienen derecho a heredar si no hay testamento.

La planificación de una herencia puede evitar conflictos familiares y garantizar una distribución ordenada del patrimonio. Sin embargo, muchas personas fallecen sin haber dejado testamento, lo que activa un proceso legal específico para determinar quién tiene derecho a heredar.

En este artículo analizamos qué ocurre cuando no existe testamento en España, cómo se reparte la herencia según la ley, cuál es el orden de los herederos y qué papel juega el cónyuge viudo. Todo está regulado por el Código Civil español y tiene implicancias jurídicas importantes.

Un notario o abogado especializado puede guiar a los herederos en la declaración abintestato y el reparto legal de los bienes cuando no hay testamento.

Cómo se reparte una herencia sin testamento y quién queda fuera

La sucesión intestada es el procedimiento legal que se aplica cuando una persona fallece sin dejar testamento. En este caso, la ley determina automáticamente quiénes son los herederos y en qué proporción recibirán los bienes.

El Código Civil español regula esta situación y establece un orden de prioridad entre los familiares del fallecido, con el objetivo de garantizar una transmisión justa del patrimonio.

Cuál es el orden legal de herederos en España sin testamento

Cuando no existe testamento, la ley establece una jerarquía para determinar quiénes heredan. En primer lugar se sitúan los descendientes directos, es decir, los hijos y nietos. Los hijos heredan por partes iguales, y si alguno ha fallecido, su parte se transmite a sus propios descendientes.

Si el fallecido no tiene hijos ni nietos, la herencia corresponde a los ascendientes. En ese caso, heredan primero los padres y, en su defecto, los abuelos.

El cónyuge viudo también tiene derechos sucesorios, aunque estos varían según si existen descendientes o ascendientes. Cuando hay hijos, el viudo o viuda tiene derecho al usufructo del tercio de mejora.

Si no hay descendientes pero sí padres, el usufructo se extiende a la mitad de la herencia. Solo cuando no hay ni descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad.

En ausencia de familiares directos, la herencia pasa a los parientes colaterales: primero los hermanos, luego los sobrinos, y así sucesivamente hasta el cuarto grado de parentesco. Si no existe ningún heredero legal, el patrimonio se transfiere al Estado.

Cómo funciona el derecho de representación y cuáles son los conflictos habituales

Uno de los principios fundamentales del reparto hereditario sin testamento es el derecho de representación. Esto permite que los nietos puedan heredar la parte que le habría correspondido a su progenitor si este hubiera estado vivo, asegurando la continuidad de la línea familiar.

No obstante, el reparto sin testamento puede dar lugar a conflictos, especialmente cuando varios herederos comparten la propiedad de bienes indivisibles. Las disputas por el uso, la gestión o la venta del patrimonio heredado son frecuentes en estas situaciones.

La falta de testamento puede generar sorpresas y conflictos familiares, especialmente si los herederos desconocen el orden legal de sucesión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para iniciar el proceso, es indispensable contar con documentos como el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y pruebas del parentesco. En ausencia de testamento, es necesario acudir a un notario para tramitar la declaración de herederos abintestato.

Comprender cómo se reparte una herencia cuando no existe testamento es esencial para ejercer los derechos que reconoce la ley. Informarse y actuar con el debido asesoramiento legal puede prevenir complicaciones y asegurar un trámite más sencillo y justo.