Este martes, el Consejo de Ministros de España dio luz verde a las bases de dos instrumentos financieros: una línea de financiación y otra de avales, que suman en total cien millones de euros. Están dirigidas a los profesionales de los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario de Andalucía y Extremadura que resultaron damnificados por la sucesión de borrascas del pasado invierno. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un comunicado, ambas líneas de ayuda se convocarán “en el menor tiempo posible” con el objetivo de agilizar el acceso a esta financiación especial. En detalle, 75 millones de euros se canalizarán a través de la línea de financiación ICO-MAPA-Saeca, en la que colaboran el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Ministerio y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). Los 25 millones restantes se destinarán específicamente a la obtención de avales Saeca. “El propósito es permitir que los beneficiarios puedan acogerse a las dos líneas al mismo tiempo”, ha destacado el MAPA, que ha añadido que, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2027. El Ministerio ha detallado que la línea ICO-MAPA-Saeca funciona como una ayuda de concesión directa: consiste en una bonificación no reembolsable del principal de los préstamos formalizados con entidades financieras, con el fin de reforzar la viabilidad y el funcionamiento ordinario de las explotaciones afectadas. Esta ayuda está limitada al 15 % del principal del préstamo o a un máximo acumulado de 15.000 euros por cliente. Para poder acceder a la subvención, es requisito indispensable disponer de un aval emitido por Saeca, según ha precisado el departamento. En cuanto a la línea de subvenciones destinada a facilitar los avales de SAECA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado que se cubrirá íntegramente tanto la comisión del aval como la comisión de estudio para todos los préstamos solicitados por los beneficiarios. Además, el MAPA ha precisado que estas dos líneas de financiación se enmarcan dentro del plan de ayudas extraordinarias aprobado por el Gobierno el pasado 17 de febrero en Consejo de Ministros, con un importe total de 2.874,1 millones de euros. Este paquete está dirigido a apoyar al sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario de las zonas más afectadas por el reciente tren de borrascas. Fuente: EFE.