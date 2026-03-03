A partir de 2030, únicamente se permitirá la comercialización o el arrendamiento de inmuebles que satisfagan determinados estándares energéticos. Con esta regulación, la Unión Europea pretende alinear el sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. La Unión Europea ha implementado una normativa que constituye un avance significativo hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera drástica el mercado inmobiliario. Las consecuencias serán notables si no se actúa con previsión. La medida tendrá un impacto considerable en naciones como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos. Dicha exigencia no solo repercutirá en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales. A partir del 1 de enero de 2030, será ilegal comercializar cualquier vivienda en la Unión Europea que no posea al menos una calificación energética de tipo E. Esta normativa excluirá las propiedades con calificaciones F y G, que actualmente son las más comunes en el mercado español. En el año 2033, el mínimo exigido para la comercialización de viviendas en la Unión Europea ascenderá a la letra D. Esta estrategia tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda. En España, más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más frecuente, seguida de las calificaciones F y G. En caso de no realizar esta acción, los inmuebles no podrán ser objeto de comercialización ni de arrendamiento. Esto podría tener un impacto adverso en su valor y generar un efecto dominó en el mercado. A medida que se aproxime el año 2030, se anticipa un incremento en la demanda de técnicos certificadores y en la necesidad de reformas energéticas, lo que ha suscitado inquietudes en las asociaciones del sector inmobiliario. Este fenómeno es indicativo de la transformación que experimentará el mercado, lo que requiere una atención especial por parte de los profesionales involucrados. Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), es imperativo que los propietarios se pongan en contacto con un técnico autorizado. Este profesional llevará a cabo una evaluación exhaustiva de diversos aspectos de la vivienda, tales como los materiales de construcción, la orientación, el tipo de ventanas, la calidad del aislamiento y los sistemas de climatización, entre otros factores relevantes.