Derrumbe en las Bolsas europeas en la primera jornada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Mientras pasadas las 15:00 horas el índice alemán Dax 40 y la referencia bursátil de Europa, Eurostoxx, caen un 2,65% y un 2,54 respectivamente, el Ibex 35 lo hace un 2,98%, de cuyos valores sólo tres están en verde. De ellos, destaca Repsol que sube 7,18 puntos porcentuales. Así, la petrolera mantiene el avance con el que arrancó la jornada, tendencia que no logró mantener Indra, que en los primeros compases de la sesión arrancó con un incremento del 5% para con el correr de las horas pasar a perder el 0,16% de su valor. El resto de las principales compañías que operan en la región también ven cómo sus títulos se desvalorizan. El listado de aquellas que comenzaron en tono negativo y continúan en esa sintonía, lo lidera Técnicas Reunidas que cae un 7,03%, seguida por IAG y Amadeus con un 5,45 y 5,37% respectivamente. Un escalón más abajo aparecen FCC (-4,58%) e Inditex que lo hace otro 4,15%. Más lejos está Acciona con una bajada del 3,08%. Fuera del parqué, el otro sector de la economía española que espera efectos adversos del conflicto desatado el sábado pasado, es el de la hotelería. Nombres de la talla de Meliá, Barceló, RIU, Palladium y Minor Europe & Americas siguen con gran preocupación los acontecimientos ya que todas ellas apostaron muy fuertemente por Oriente Medio, destino turístico que año tras año no deja de ganar visitantes. Si bien aunque no en forma directa, también podrían verse perjudicadas Iberdrola y Endesa. La eléctrica, que baja un 1,65%, está asociada al fondo Qatar Investment Authority; mientras la gasista, que pierde un 1,50%, intensificó su relación con fondos y empresas energéticas árabes, como el acuerdo que cerró en octubre pasado con la emiratí Masdar. El temor a una reducción de la producción petrolera como consecuencia de la guerra en Irán, que ya se extiende al resto de países productores de Oriente Próximo, hizo que esta madrugada los futuros del mercado del crudo abrían con alzas por encima del 12%, después se relajaron para caer al 6% y cerca de la apertura de los mercados europeos volvieron a la senda alcista para tocar el 9%, situándose el barril de Brent en los 79,7 dólares y el WTI Texas en los 73 dólares. Sin embargo, una cierta calma regresó con las horas. Pasadas las 15:00 horas, el barril de Brent está en 77,22 dólares, lo que explica un alza del 6,82%%; mientras el WTI Texas se vende a 72,28 dólares, esto es un incremento del 77,79%. Así pues, esta montaña rusa, en gran parte envalentonada ante un posible cierre el estrecho de Ormuz, vía marítima por la que circula alrededor de un tercio de las exportaciones de crudo mundial, está favoreciendo a Repsol con una subida de sus títulos del 6,55%. Con todo, el temor a un probable bloqueo del estrecho de Ormuz también afecta a la gasista Naturgy, cuya acción se mantiene prácticamente plana con una leve subida del 0,076%. “El factor geopolítico añade una capa adicional de incertidumbre. La situación en Oriente Medio y su potencial impacto sobre el petróleo introduce un riesgo que puede afectar directamente a inflación y expectativas de tipos si se materializa en una subida sostenida del crudo. Por ahora, el escenario es abierto y dependiente de la evolución de los acontecimientos”, explica Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro.