Ourense, enclavada entre montañas y atravesada por el río Miño, es el destino perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio diario. En esta ciudad termal por excelencia se encuentran los conjuntos de Outariz y Burga de Canedo, uno de los mejores complejos termales de España, donde las aguas mineromedicinales brotan de forma gratuita y alcanzan temperaturas de hasta 60 °C.

Este rincón gallego combina paisajes montañosos impresionantes con un entorno ajardinado que invita al descanso absoluto, convirtiéndolo en el lugar ideal para jubilados y viajeros que priorizan la salud, la relajación y la conexión con la naturaleza.

Termas especiales para pensionistas y viajeros

El establecimiento se extiende junto al margen derecho del río Miño, en una amplia zona ajardinada que incrementa la sensación de tranquilidad y aislamiento. Dispone de un estanque de agua fría para contrastes terapéuticos y tres piscinas de agua caliente .

A poca distancia, Burga de Canedo complementa la experiencia con otro estanque de agua fría y tres vasos dobles de agua caliente, además de baños de vapor. Ambos espacios comparten una filosofía de uso recreativo al aire libre, con jardines bien cuidados, vistas despejadas al río y la posibilidad de pasear y disfrutar de los cambios estacionales en el paisaje ribereño.

Las aguas, de mineralización débil y composición biocarbonatada sódica, fluorada y sulfurada, emergen de grietas en la roca granítica y ofrecen efectos beneficiosos comprobados: relajan la musculatura, favorecen el descanso mental, mejoran la circulación y ayudan a combatir el estrés.

Entre paisajes montañosos y aguas termales gratis: el pueblo ideal para los jubilados y viajeros para descansar.

Acceso gratuito a las termas

El acceso es totalmente gratuito para toda la ciudadanía, a pesar de que el aforo es limitado con el propósito de salvaguardar el respeto y la tranquilidad de todos los asistentes. Únicamente se requiere portar bañador, chanclas y toalla.

En Outariz se encuentran vestuarios adecuadamente equipados, taquillas y aseos; se sugiere llevar un candado personal para asegurar las pertenencias. El ambiente es sereno y respetuoso, constituyendo un lugar ideal para una escapada de bienestar sin necesidad de incurrir en gastos por entradas.

Cómo llegar a este destino: rutas y opciones de transporte

Arribar constituye un componente fundamental de la experiencia. Desde el núcleo urbano de Ourense se puede transitar el Paseo Termal peatonal, sin embargo, la alternativa más cautivadora es el Tren de las Termas, un pequeño ferrocarril turístico que parte de la Plaza Mayor.

El recorrido de seis kilómetros tiene una duración aproximada de 40 minutos y su costo es únicamente de 0,85 € (idéntico al de un autobús urbano). Este tren conduce directamente a las termas de Outariz y Burga de Canedo, haciendo el trayecto cómodo y pintoresco, siendo especialmente recomendable para personas jubiladas.

Esta ciudad ha estado ligada durante siglos al agua termal que emana de las profundidades. Alejadas del turismo masivo, Outariz y Burga de Canedo representan un refugio natural donde la alternancia de baños calientes y fríos potencia los beneficios tanto físicos como mentales.