El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado formalmente el proceso de pago de las ayudas económicas por nacimiento o adopción, una medida enmarcada en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. Sin embargo, la noticia no solo destaca por las familias beneficiadas, sino también por el elevado número de solicitudes que han sido rechazadas tras la primera revisión oficial. Según los datos proporcionados por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el Consistorio ha finalizado el análisis de las solicitudes presentadas entre el 4 y el 30 de noviembre de 2025. Aunque se han concedido miles de ayudas, existe una lista de más de 3000 personas que no recibirán la prestación debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria oficial. De un total de 10.027 solicitudes recibidas en el primer tramo de la convocatoria, la administración municipal ha informado que 3140 peticiones fueron desestimadas. El motivo principal de esta exclusión es el incumplimiento de los requisitos básicos exigidos para acceder al beneficio. Entre las razones de denegación más frecuentes se encuentra el no cumplir con el tiempo mínimo de empadronamiento exigido en la capital. Además, se registraron otras 405 solicitudes que fueron descartadas por ser repetidas, es decir, casos donde se presentó más de una petición para un mismo menor. Es fundamental recordar que para ser beneficiario de esta ayuda, el solicitante debe cumplir con tres condiciones indispensables: A pesar de las exclusiones, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, dirigida por José Fernández, ya está efectuando los pagos a 4255 familias que sí cumplieron con la normativa. El desglose de las ayudas otorgadas es el siguiente: En total, esta primera resolución ha supuesto un desembolso de 2,5 millones de euros. Por otro lado, hay 2227 solicitudes que aún están en proceso de subsanación. Estas familias tienen hasta el 8 de mayo para aportar la documentación faltante o corregir errores y así evitar sumarse a la lista de denegados. Para aquellas familias que aún no han solicitado la ayuda, es importante destacar que la convocatoria sigue vigente hasta el próximo 31 de agosto. El presupuesto total asignado es de 17,3 millones de euros, una cifra que podría incrementarse según la demanda. Las familias con niños nacidos o adoptados pueden realizar el trámite a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial. El plazo para presentar la solicitud es de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción. El gobierno municipal subraya que estas ayudas son universales, por lo que no existe un límite de renta familiar ni de edad para los progenitores, siempre y cuando se cumplan los requisitos de residencia y empadronamiento antes mencionados.