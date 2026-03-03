Las borrascas dejan 100.000 toneladas menos de aceituna y una difícil recogida en el campo. Tras semanas de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, el sector olivarero afronta un escenario complejo que reabre el debate sobre el precio del aceite. Tras el paso de las borrascas de las últimas semanas, los olivareros españoles están inmersos en la “complicada” recogida de lo que queda de aceituna, unas 100.000 toneladas menos de los 1,37 millones previstos en un inicio. Las fuertes lluvias que han caído en el sur de España y han inundado numerosos cultivos, incluido el olivar, han retrasado todavía más la recolección pero, pasado el temporal, los agricultores han retomado la tarea en el campo, no sin dificultad. El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, ha afirmado que ha sido “complicado” recoger la aceituna que había caído al suelo, la cual ha entrado con “muchísima suciedad” en las almazaras, que están “trabajando a tope en la gestión de los residuos”. “Estamos intentando aprovechar toda la cosecha que se pueda, aunque se va a quedar más corta, seguramente algo por debajo de los 1,3 millones de toneladas”, ha añadido. Además de las lluvias, las fuertes rachas de viento han arrastrado la aceituna en terrenos con pendiente y esta ha quedado enterrada, dejando un producto “de baja calidad”. Según los cálculos del sector, antes del tren de borrascas quedaba por recoger hasta un 40% de la producción en las principales regiones de Andalucía, mientras que la campaña estaba más avanzada en otras zonas como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde faltaba un 10 %. Asaja calcula en unas 100.000 toneladas la cosecha perdida por estas circunstancias, aunque la campaña se mantendrá en un nivel medio, con una posible tendencia al alza del precio del aceite. Hace tiempo que el mercado dejó atrás las cotizaciones récord de hace dos años, motivadas por la escasez de oferta que causó la sequía, y se mueve actualmente en el entorno de los 4 euros por litro de aceite en origen. El responsable de Olivar de COAG, Francisco Elvira, ha descartado que el precio vaya a variar por las borrascas y espera un final de campaña “sin mucha tensión en el mercado” ya que hay aceite “suficiente”. En Jaén, la principal provincia productora, quedaba por recoger un tercio de la aceituna y, de esa cantidad, la mitad se va a desechar, por lo que la producción allí se verá mermada en un 15%, equivalente a unos 200 millones de euros menos. El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha señalado que, cuando los productores han podido entrar en las explotaciones, se han encontrado mucha aceituna caída, lo que reduce “bastante” su cantidad y calidad; su previsión es que la cosecha en la región sea un 10% inferior al millón de toneladas estimado inicialmente. “Ahora estamos teniendo problemas en las cooperativas, adonde entra la aceituna con barro, piedras y restos que están atrancando la maquinaria. Eso hace que el proceso de molturación sea lento”, ha asegurado. Anastasio Yébenes, miembro de la ejecutiva de Unión de Uniones, coincide en la estimación de unas 100.000 toneladas de merma y se ha referido a la situación en otras zonas como Guadalajara, donde se ha perdido un 80% de la cosecha porque aún estaba sin recoger. En cualquier caso, el sector prevé una campaña y unos precios “similares” a los del año pasado, a la espera de ver cómo se desarrollan la floración y el cuajado del fruto en los próximos meses. Respecto a las ayudas, las del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se repartirán en función de la renta agraria de 2024 -entre 5000 y 25.000 euros para la mayor parte del territorio olivarero-, mientras que las de la Junta de Andalucía irán más dirigidas a las explotaciones que han sufrido más daños. El sector ha pedido que el Gobierno central incluya las zonas que han quedado fuera de las ayudas y que también se han visto afectadas.