Muchas personas trabajan como amas de casa y mantienen sus hogares sin recibir salarios ni reconocimiento por su labor. Las actividades domésticas, como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar, son fundamentales para mantener el equilibrio en la familia. En España, el número de amas de casa ha disminuido en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Como consecuencia de que ser ama de casa no es considerado como una forma legítima de empleo, muchas de estas personas llegan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. Sin embargo, una alternativa para este inconveniente son las pensiones no contributivas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica que para los mayores de 52 años que han agotado la prestación por desempleo, como es el caso de muchas amas de casa, existe un subsidio del cual se pueden aprovechar. Este bono está dirigido a aquellos trabajadores que no puedan beneficiarse de una jubilación anticipada y no dispongan de rentas que les permitan vivir dignamente. Para el 2026, la cuantía del subsidio continúa siendo equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trata del índice de referencia en España para calcular el acceso o la cuantía de ayudas y subvenciones, que este año se mantendrá en 600 euros. Por lo tanto, los beneficiarios del subsidio del SEPE seguirán cobrando 480 euros mensuales en 12 pagas para un total de 5760 euros al año. Uno de los colectivos que más se puede beneficiar de las pensiones no contributivas son las amas de casa, especialmente aquellos ciudadanos que, por razones sociales o familiares, dedicaron toda su vida al trabajo doméstico sin remuneración. Para poder acceder a esta ayuda, las amas de casa deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente que regula este tipo de prestaciones económicas. El solicitante debe alcanzar la edad mínima de 65 años al momento de presentar la solicitud. Haber residido en España durante un periodo mínimo de diez años, en donde al menos dos de esos años hayan sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Los ingresos anuales no deben superar ciertos límites que serán establecidos por la cantidad de personas que convivan en el hogar. Para los casos en donde el solicitante conviva en el núcleo familiar con ascendientes o descendientes directos, como hijos o padres, los límites económicos se ampliarán considerablemente. Al ser una pensión no contributiva, no dependerá directamente del Estado, sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el ciudadano deberá solicitarlo en la página específica de la comunidad autónoma que habite. Cada una de las comunidades tendrá un formulario o procedimiento diferente, por lo que la manera de hacerlo y los pasos dependerán de cada web. Sin embargo, en todas se encontrará un formulario para realizar la solicitud, que se deberá completar con toda la documentación correspondiente. También se deberá probar la cantidad de personas que convivan en la casa del solicitante para poder delimitar los fondos máximos. Una vez hecha la solicitud, los plazos para la resolución pueden ser de entre 3 a 6 meses.