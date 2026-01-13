Ayuda de 480 euros para amas de casa: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tienen una serie de ayudas económicas para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo.

La renta activa de inserción (RAI) es una de estas prestaciones que otorga el SEPE. El respaldo económico es de 480 euros mensuales y tiene una duración total de 11 meses.

El fin de este respaldo económico es “aumentar las posibilidades de volver al mercado laboral de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y con dificultad de conseguir empleo” , según se lee en la página web del organismo.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de los 480 euros mensuales?

Las amas de casa, un grupo que en España no percibe el paro, pueden solicitar esta ayuda de los 480 euros mensuales.

¿Cuáles son los requisitos?

Las amas de casa que quieran solicitar la ayuda de 480 euros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No tener trabajo y estar anotado como solicitante de empleo , mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad.

, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad. Ser menor de 65 años.

No contar con ingresos mensuales propios superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) , excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Pueden acceder a la RAI las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual si tienen acreditada dicha condición ante la Administración competente, siempre que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar.

ante la Administración competente, siempre que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar. No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.

¿Cómo solicitar la ayuda de 480 euros para amas de casa?

Aquellas amas de casa que quieran percibir la ayuda de 480 euros, deberán ingresar a la Sede Electrónica del SEPE o asistir a la oficina de prestaciones, oficina de registro o correo ordinario con Cl@ve PIN o certificado digital.

Si seleccionas de manera online, tendrán que acceder a la web de la Sede Electrónica del SEPE y elegir el apartado de Acceso de Solicitudes y en Renta Activa de Inserción (RAI).

Después, completar la información requerida y, en caso de que se conceda la ayuda, los beneficiarios recibirán el pago entre los días 10 y 15 de cada mes.