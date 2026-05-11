Quedarse sin trabajo no solo implica perder un salario. También obliga a ordenar plazos, papeles y ayudas en un momento en el que cada mes cuenta. En España, el sistema de protección combina prestaciones del SEPE y ayudas de la Seguridad Social para evitar que las personas sin ingresos caigan en una situación de mayor vulnerabilidad. La novedad que afecta a muchos desempleados está vinculada al paso del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital. Según explica la Seguridad Social, quienes agoten el subsidio pueden acceder a esta prestación si cumplen las condiciones exigidas. En 2026, la cuantía puede llegar hasta 1613,92 euros al mes, aunque solo en unidades de convivencia numerosas y con bajos ingresos. La ayuda no es una paga fija para todos los desempleados. Es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación destinada a garantizar una renta mínima a personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. La Seguridad Social fija para 2026 una renta garantizada mensual de 733,60 euros para una persona adulta sola y eleva la cuantía según la composición del hogar. El importe máximo general llega a 1613,92 euros al mes en unidades de convivencia como un adulto con cuatro o más menores, dos adultos con tres o más menores, tres adultos con dos o más menores, cuatro adultos con un menor u otras unidades equivalentes. Por eso, el dato de los 1600 euros debe leerse como una cuantía máxima, no como una cantidad automática para cualquier persona que haya agotado el paro. Ese encadenamiento entre protección por desempleo y acceso al IMV, en un contexto en el que el paro registrado se situaba en torno a los 2,42 millones de personas entre marzo y abril de 2026. La clave, sin embargo, está en distinguir entre la prestación contributiva, el subsidio posterior y la ayuda de la Seguridad Social. El requisito central es encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. La Seguridad Social evalúa los ingresos y el patrimonio de la persona solicitante o de toda la unidad de convivencia. También se tiene en cuenta el número de adultos, menores y las circunstancias familiares, porque la cuantía cambia según la estructura del hogar. Además, el SEPE detalla una vía específica de transición al Ingreso Mínimo Vital para quienes agotan el subsidio por desempleo. En la fecha prevista de agotamiento, la persona debe cumplir condiciones como ser mayor de 23 años. Si el subsidio era sin responsabilidades familiares, también debe vivir sola, sin cónyuge, pareja de hecho ni otras personas empadronadas en el domicilio. El mecanismo busca que no haya un corte brusco de ingresos. El SEPE informa antes del agotamiento del subsidio y, con consentimiento de la persona interesada, remite los datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que se valore el acceso al IMV. Esto permite que la ayuda se tramite con menos carga administrativa para quien ya se encuentra dentro del sistema de protección por desempleo. La cuantía del Ingreso Mínimo Vital 2026 depende de la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos reales del hogar. Si una unidad de convivencia tiene ingresos propios, la prestación se ajusta. Por eso, dos familias con el mismo número de miembros pueden cobrar importes distintos si sus ingresos o su patrimonio no son iguales. La tabla oficial de la Seguridad Social fija varias referencias: 733,60 euros al mes para un adulto solo, 953,68 euros para un adulto y un menor o para dos adultos, 1173,76 euros para un adulto y dos menores o dos adultos y un menor, y 1393,84 euros para unidades como un adulto y tres menores o dos adultos y dos menores. El máximo de 1613,92 euros queda reservado para hogares más numerosos. También conviene diferenciar esta ayuda de los subsidios del SEPE. El subsidio por agotamiento de la prestación contributiva exige carecer de rentas propias o acreditar responsabilidades familiares, con reglas específicas según la edad y la duración de la prestación agotada. El IMV, en cambio, depende de la Seguridad Social y funciona como una renta mínima garantizada para hogares vulnerables. Para quienes ya han agotado la prestación y después el subsidio, la diferencia puede ser importante. El sistema deja una puerta abierta, pero no elimina los controles. La Seguridad Social revisa ingresos, patrimonio y convivencia antes de reconocer la ayuda. Esa comprobación es la que define si la persona cobra el IMV y si la cuantía se acerca o no al máximo de 1600 euros mensuales.