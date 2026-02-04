Muchas personas trabajan como amas de casa y mantienen sus hogares sin recibir salarios ni reconocimiento por su labor. Las actividades domésticas, como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en la familia. En España, el número de amas de casa ha disminuido significativamente en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, en 2002 había cinco millones de personas dedicadas a labores del hogar, cifra que para el cuarto trimestre de 2025 se había reducido a aproximadamente 2,4 millones. Como consecuencia de que las tareas domésticas no remuneradas no son consideradas como empleo formal, muchas de estas personas llegan a la jubilación sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ahora integrado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, establece que para los mayores de 52 años que han agotado la prestación por desempleo, como es el caso de muchas amas de casa, existe un subsidio para desempleados mayores de 52 años. Esta ayuda está dirigida a aquellos trabajadores que no puedan acceder a una jubilación anticipada y carezcan de rentas suficientes para vivir dignamente. El principal inconveniente con el subsidio otorgado por el SEPE eran los requisitos que se debían cumplir para acceder al beneficio. Entre los más importantes se encontraba el de haber cotizado un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral, lo que resultaba restrictivo para grupos vulnerables como las amas de casa., Esta situación fue resuelta en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que falló en favor de una empleada doméstica en su litigio con el SEPE. El Tribunal determinó que debían computarse como periodos cotizados aquellos anteriores al Real Decreto-ley 16/2022, en los que la trabajadora estuvo inscrita en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. La empleada del hogar figuraba en el Régimen Especial de Empleados de Hogar de forma intermitente en tres periodos desde 1985. Según explicó el Tribunal, esta situación en la que no se le computaba el tiempo de cotización a las empleadas y se les denegaba el subsidio hasta 2028 resultaba una forma de discriminación indirecta. Esta sentencia de 2024 abrió la puerta a que otras amas de casa y empleadas del hogar puedan acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, algo que hasta ese momento no ocurría debido a problemas estructurales y burocráticos en los requisitos de cotización establecidos. Uno de los colectivos que más se puede beneficiar del subsidio por desempleo de mayor de 52 años son las amas de casa. Para poder acceder a esta ayuda deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente que regula este tipo de prestaciones económicas. En cuanto a la cuantía del subsidio, este equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para 2026, el IPREM mensual es de 600 euros, por lo que el subsidio para mayores de 52 años asciende a 480 euros mensuales. Este importe se percibe durante todo el tiempo que falte hasta cumplir la edad de jubilación, siempre que se mantengan los requisitos. Tener 52 años o más en la fecha en la que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio. También se deberá acreditar que, en la fecha del hecho causante correspondiente se reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación. Es decir, haber cotizado al menos 15 años, de los cuales 2 años han de estar dentro de los últimos 15. Estar en desempleo total o trabajo a tiempo parcial. A su vez, se debe estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad en la fecha del reconocimiento del derecho. Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para 2026, el SMI en España es de 1.184 euros brutos mensuales, por lo que el límite de ingresos permitido es de aproximadamente 888 euros mensuales. Si no se cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, se podrá acceder al subsidio si se cumple y acredita dentro del plazo de un año. Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral. Según la sentencia del TSJ de Navarra de 2024, los periodos cotizados en el Régimen Especial de Empleados de Hogar anteriores al Real Decreto-ley 16/2022 deben computarse para cumplir este requisito, eliminando la discriminación previa hacia empleadas domésticas y amas de casa. La solicitud podrá ser presentada en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha del hecho causante. Si se solicita fuera de plazo, el derecho al subsidio nacerá el día de la presentación de la solicitud. Se deberá justificar que el solicitante cumple con el requisito de carencia de rentas propias, presentando ante el Servicio Público de Empleo una declaración de rentas cada doce meses. Para acceder a este subsidio de desempleo, la solicitud se puede presentar a través de: