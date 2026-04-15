El sistema de bajas laborales en España se ha convertido en uno de los focos centrales del debate económico y social. El crecimiento del absentismo y su impacto en el gasto público han llevado a las autoridades a revisar cómo se gestionan las incapacidades temporales. En este escenario, el Gobierno ha confirmado un cambio en el enfoque de control. La Seguridad Social intensificará la vigilancia sobre aquellos trabajadores que acumulen varias bajas en un mismo año, con el objetivo de detectar patrones repetitivos y mejorar la eficiencia del sistema sin limitar el acceso a este derecho. El nuevo criterio se centra en los trabajadores que registren dos o más bajas laborales en un periodo de 12 meses. En estos casos, el sistema activará mecanismos de seguimiento más detallados, con revisiones médicas más frecuentes y análisis de cada expediente. Según detalla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre incapacidad temporal, el aumento del gasto está vinculado en parte a la repetición de procesos en determinados trabajadores . Este organismo recomienda reforzar los controles para garantizar un uso adecuado del sistema. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se insiste en que la medida no implica sanciones automáticas. El objetivo es identificar situaciones que requieran una evaluación más profunda, ya sea por problemas de salud recurrentes o por posibles irregularidades en el uso de la prestación. El control se apoyará en sistemas automatizados que permiten cruzar datos en tiempo real. Cuando un trabajador supere cierto umbral de incapacidades temporales, el sistema generará una alerta que derivará en una revisión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este modelo ya se está desarrollando a través del Observatorio de la Incapacidad Temporal, que permite analizar patrones de comportamiento y detectar repeticiones anómalas. La digitalización del sistema facilita un seguimiento más preciso y reduce los tiempos de respuesta en cada caso. Además, las mutuas colaboradoras y las empresas tendrán un papel más activo. Deberán aportar información detallada sobre las condiciones laborales y el puesto de trabajo, lo que permitirá evaluar si las bajas están relacionadas con el entorno profesional o con patologías individuales. En paralelo, el Gobierno mantiene que el acceso a una baja médica seguirá siendo un derecho garantizado. El refuerzo del control no modifica los criterios clínicos, sino que introduce una supervisión adicional en casos reiterados. El refuerzo del control llega en un momento de fuerte crecimiento del absentismo. Datos recogidos por la Seguridad Social muestran un incremento sostenido del número de procesos de incapacidad temporal en los últimos años, especialmente tras la pandemia. La AIReF ha señalado que el gasto en incapacidad temporal ha aumentado de forma significativa y que una parte relevante se concentra en trabajadores que encadenan varios procesos en periodos cortos. Esta tendencia ha sido clave para justificar la implementación de nuevos mecanismos de vigilancia. Al mismo tiempo, el debate sigue abierto. Organizaciones sindicales y expertos en salud laboral advierten que el problema no puede abordarse únicamente desde el control. Reclaman mejoras en la atención sanitaria, reducción de listas de espera y medidas para prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo. La decisión del Gobierno marca un cambio en la gestión del sistema. La Seguridad Social avanza hacia un modelo más analítico, donde los datos permiten anticipar comportamientos y actuar antes de que el gasto se dispare, en un equilibrio complejo entre protección social y sostenibilidad financiera.