El Banco de España ha confirmado una nueva subida en el euríbor, lo que marca el tercer mes consecutivo en ascenso.

El euríbor a un año, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, cerró septiembre en el 3,247%, frente al 2,954% de agosto, según ha confirmado el Banco de España. Es el tercer mes consecutivo de subidas y, tomando como referencia los últimos doce meses, el índice acumula un ascenso de 1,075 puntos.

El dato tiene consecuencias directas para miles de hipotecados, ya que el euríbor determina lo que pagan quienes tienen un préstamo a tipo variable, cuya cuota se revisa en función de este indicador.

El encarecimiento de los préstamos a partir del aumento del euríbor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto sube la cuota de la hipoteca con este nuevo aumento

El encarecimiento se nota en el recibo mensual. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, la subida supondrá alrededor de 1050 euros más al año, es decir, unos 87,5 euros al mes, en comparación con hace un año.

Según el consejero delegado y cofundador de Trioteca, Ricard Garriga, aunque el mercado hipotecario sigue fuerte y la vivienda mantiene una demanda sólida, el encarecimiento del euríbor tendrá efectos.

En declaraciones recogidas por EFE, Garriga afirma que prevé una “ligera ralentización” en el número de hipotecas concedidas en los próximos meses, “especialmente en perfiles más ajustados”, y advierte de que, si el índice se consolida cerca o por encima del 3%, lo lógico es que las ofertas de hipotecas a tipo fijo se encarezcan hacia final de año.

La evolución del euríbor para los meses siguientes, según los expertos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta dónde puede llegar a subir el euríbor

Los analistas no descartan que el índice siga subiendo. Según la fintech Ebury, el euríbor todavía podría tener recorrido al alza ante la expectativa de una nueva subida de tipos de un cuarto de punto por parte del Banco Central Europeo (BCE) antes de final de año, hasta el 2,75%, después de situarlos en el 2,50% en su reunión de septiembre.

El analista de Ebury Diego Barnuevo considera que los últimos datos de actividad e inflación refuerzan la posibilidad de que el BCE mantenga un sesgo restrictivo en los próximos meses.

En la misma línea, otras firmas del sector han apuntado que el indicador podría cerrar 2026 entre el 3,2% y el 3,5%, impulsado por la incertidumbre energética y la previsión de tipos altos durante más tiempo. Habrá que esperar, en cualquier caso, a la evolución de los próximos meses para confirmar si la tendencia alcista se mantiene.

Con información de: EFE