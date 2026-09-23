Los hipotecados a tipo variable en España podrían afrontar un aumento de sus cuotas cuando llegue la próxima revisión de sus préstamos, según advierte Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, a través de su cuenta de TikTok (@Sergio_excellence_circle). El experto pone el foco en la evolución del euríbor y en la diferencia respecto al nivel registrado un año atrás.

Gutiérrez explica que el incremento no se aplicaría de forma inmediata a todos los préstamos, ya que cada hipoteca se revisa en función de las condiciones establecidas en el contrato. Como ejemplo, señala que una hipoteca de 250.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% podría pasar de pagar unos 1200 euros mensuales a unos 1340 euros, lo que supondría cerca de 1600 euros más al año.

El euríbor alcanza el 3,31% y eleva la preocupación entre los hipotecados

“Si tienes hipoteca variable, atento, que vienen curvas”, comienza Sergio Gutiérrez en su publicación. El experto inmobiliario explica que el 16 de septiembre “ha entrado en vigor la nueva subida de tipos del BCE, la segunda de 2026” y señala que “el euríbor ya ha tocado el 3,31% diario, en máximos de casi dos años”.

Según Gutiérrez, esta evolución podría traducirse en un incremento de las cuotas para quienes tengan préstamos hipotecarios a tipo variable. “ Esto se traduce en una subida masiva de cuotas para miles de hipotecados, pero no llega de golpe, llega el mes en que a cada uno le va a tocar la revisión ”, sostiene.

El experto también compara la media provisional de septiembre con la registrada un año antes. “Y la media de septiembre va, de momento, por encima del 3,1%. Hace un año estaba en el 2,17%. Casi un punto más”, apunta.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, advierte de una posible “subida masiva de cuotas para miles de hipotecados”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La cuota de la hipoteca no sube el mismo día para todos

Gutiérrez advierte de que la evolución diaria del euríbor no implica que la cuota de todos los hipotecados cambie de inmediato. “ Ojo, tu cuota no sube hoy. Tu banco no aplica el dato de un día, sino la media del mes que te toca revisar” , explica.

Por ello, el momento en el que se produzca el cambio dependerá de las condiciones concretas de cada préstamo. El experto recomienda revisar la escritura para comprobar si la actualización del tipo de interés se realiza de manera anual o semestral y cuál es el mes establecido para la revisión.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, advierte de una posible “subida masiva de cuotas para miles de hipotecados”. Shutterstock

Qué pueden hacer los hipotecados antes de la próxima revisión

Ante este escenario, el experto inmobiliario recomienda a quienes tengan una hipoteca variable comprobar primero las condiciones de su contrato y el diferencial aplicado. “ Qué puedes hacer hoy: mira en tu escritura si tu revisión es anual o semestral y en qué mes te toca, y comprueba tu diferencial ”, señala.

Gutiérrez también plantea consultar distintas alternativas antes de que llegue la revisión: “Antes de la revisión, habla con tu banco y compara con otros. Pasarte a fijo o mixto, negociar el diferencial o amortizar puede tener sentido”. No obstante, el propio experto matiza que “cada caso depende de tu contrato y de tu situación”.

Por último, diferencia entre los préstamos variables y los que tienen un tipo de interés fijo. “Si tu hipoteca es a tipo fijo, tranquilo, esto no va contigo”, concluye Sergio Gutiérrez.