El euríbor vuelve a ser protagonista en el mercado hipotecario europeo. El índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España registra en marzo un repunte significativo que anticipa un cambio de tendencia tras meses de estabilidad. Según datos difundidos por EFE, “el euríbor a doce meses escala con fuerza en marzo y alcanza este miércoles una tasa media provisional del 2,407% que, de confirmarse a cierre de mes, encarecería las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024”. Este movimiento marca un punto de inflexión para miles de hogares. Después de un período en el que las cuotas se mantuvieron contenidas, el euríbor vuelve a presionar al alza los pagos mensuales, aunque por ahora el impacto es moderado. El incremento del euríbor tiene un efecto directo sobre las hipotecas variables, especialmente aquellas que se revisan de forma anual. Este tipo de préstamos representa una gran parte del mercado hipotecario en España. Tal como señala la información oficial, “las hipotecas variables que se revisen de forma anual, que son gran parte de las constituidas en España, verán como las cuotas se elevan, aunque levemente”. En términos concretos, el impacto es limitado pero relevante. “Para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del euríbor más un punto, el incremento será de unos 9 euros al año”. Incluso en préstamos de mayor volumen, el efecto sigue siendo contenido: “si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el ahorro no superará los 24 euros anuales”. Esto muestra que, aunque el euríbor sube, el impacto inmediato todavía es reducido. El repunte del euríbor no es aislado, sino que responde a un contexto económico global marcado por la incertidumbre. Entre los factores clave aparece la tensión geopolítica y su impacto en los precios. Según el análisis, “el euríbor mantiene su escalada en un contexto de incertidumbre por el conflicto bélico en Irán, lo que ha disparado el precio de la energía”. A esto se suma la expectativa sobre las decisiones de política monetaria. “Las previsiones de que los bancos centrales podría modificar su política monetaria ante el impacto en la inflación” también empujan al alza el índice. En este escenario, el foco está puesto en las decisiones del Banco Central Europeo, ya que “mañana, el Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer sus decisiones de política monetaria, aunque el mercado no espera cambios en los tipos de interés”. Los expertos advierten que el movimiento del euríbor podría tener efectos más amplios en el mercado hipotecario, incluso más allá de las hipotecas variables. Desde el comparador financiero Kelisto explican que “el euríbor se dispara ante la posibilidad de un aumento de los tipos de interés para frenar la inflación”. Además, anticipan un efecto en cadena sobre nuevos préstamos: “las entidades parecen haber anticipado los efectos de la guerra y llevaban meses encareciendo sus productos hipotecarios a tipo fijo”. Esto implica que no solo quienes ya tienen hipotecas variables podrían verse afectados, sino también quienes planean contratar un crédito en el corto plazo. El mercado hipotecario entra así en una nueva etapa marcada por la cautela y la incertidumbre.