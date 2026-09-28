El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España registró el mayor descenso desde junio de 2024 (foto: Shutterstock)

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España cayó en julio de 2026 un 3,5% en términos interanuales, hasta las 43.372 operaciones. El dato supone el mayor descenso registrado desde junio de 2024.

Además, según el informe publicado este lunes 28 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las operaciones alcanzó los 180.785 euros. Este valor es el más elevado de la serie histórica, con un crecimiento registrado del 10,9%.

Según recogió EFE, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, que proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 20%.

Menos hipotecas, pero más volumen de financiación

A pesar de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas disminuyó un 3,5% en julio, el capital prestado creció un 7%, hasta alcanzar los 7841 millones de euros.

Sobre este punto, el portavoz de Equito, Robin Decaux, ha explicado a EFE que el escenario dispar refleja que cada operación requiere cada vez más financiación, lo que puede convertirse en una barrera de entrada adicional para quienes buscan acceder al mercado inmobiliario.

Por su parte, el responsable de Finteca para España, Yogi Thadhani, ha señalado el impacto de la falta de oferta sobre los precios, además de subrayar que más del 62% de los compradores se decanta por el tipo fijo.

El capital prestado para la constitución de hipotecas sobre viviendas aumentó un 7% interanual en julio de 2026 (foto: Shutterstock) Shutterstock

Sin embargo, el consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, ha afirmado que el mercado plantea un panorama con compradores activos y entidades financieras dispuestas a conceder crédito. Según ha explicado a EFE, la diferencia radica en que el precio de la vivienda obliga progresivamente a los compradores a endeudarse para cerrar la misma operación.

Asimismo, Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, ha manifestado que el mercado muestra una demanda sólida, aunque la subida del euríbor y el encarecimiento de las hipotecas fijas podrían traducirse en una desaceleración gradual en los próximos meses.

Cuál fue el tipo de interés medio de las hipotecas en julio de 2026

En cuanto a los tipos de interés de las nuevas hipotecas para las viviendas, el interés medio fue del 3,01%, y el tiempo medio para pagarlas se situó en 26 años. Respecto a la modalidad elegida, el 62,3% de estas hipotecas se firmó a tipo fijo y el 37,7% a tipo variable.

A su vez, el tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

Por otro lado, el número total de hipotecas que tuvieron cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 18,6% en tasa anual.

Asimismo, las modificaciones efectuadas con la misma entidad financiera se redujeron un 19,3%, las subrogaciones al deudor cayeron un 19,6% y las subrogaciones al acreedor, un 3,8%. En la nota del INE recogida por EFE, el organismo indica que el 82% de las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosado por comunidad autónoma, Baleares (+8,6%), Asturias (+8,1%) y Galicia (+7,1%) registraron los mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas. Por el contrario, Cantabria (-26,9%), Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%) , registraron los mayores descensos.