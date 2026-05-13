La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en el segmento de los vehículos comerciales y camperizados. En este contexto, Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico se posiciona como una de las apuestas más innovadoras de la marca francesa, combinando autonomía, conectividad y una gran capacidad de carga en un formato compacto pensado tanto para la ciudad como para largos desplazamientos. La nueva van eléctrica de Renault destaca por ofrecer hasta 450 kilómetros de autonomía, tecnología de 800 voltios y una recarga rápida capaz de pasar del 15% al 80% en aproximadamente 20 minutos. Además, incorpora soluciones inteligentes de conectividad y hasta 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción, convirtiéndose en una alternativa moderna para profesionales y usuarios que buscan una camper eléctrica versátil. La nueva Trafic Furgón E-Tech incorpora motores y baterías de nueva generación diseñados para maximizar la eficiencia y reducir los costes de uso. En ese sentido, Renault asegura que los costes energéticos pueden ser hasta tres veces más baratos en comparación con un vehículo térmico tradicional. La furgoneta fue diseñada para moverse con agilidad en ciudad, gracias a unas dimensiones optimizadas y una altura inferior a 1,9 metros que facilita el acceso a estacionamientos y zonas de baja altura. Cuenta con un diámetro de giro de apenas 10,3 metros, comparable al de un Renault Clio, lo que mejora las maniobras en calles estrechas y zonas urbanas. Su zona de carga ofrece hasta 5,8 m³ de volumen útil y una capacidad de carga de hasta 1,25 toneladas, ideal para usos comerciales y camperizaciones. Disponible con una longitud desde 4,87 metros y hasta 5,27 metros, mantiene un equilibrio entre espacio interior y facilidad de estacionamiento. La nueva generación del Trafic E-Tech incorpora una estética moderna con parte delantera renovada, líneas más aerodinámicas y una firma luminosa distintiva. El frontal incorpora un logotipo iluminado y una firma lumínica trasera modelada en 3D que refuerza su identidad tecnológica. El habitáculo incluye un salpicadero con doble pantalla de 10 y 12 pulgadas, pensado para facilitar la conducción y la gestión del vehículo. El vehículo utiliza un sistema basado en software que permite actualizar funciones clave como seguridad, conectividad y rendimiento sin necesidad de acudir al taller. Renault podrá mejorar el funcionamiento del vehículo a distancia mediante nuevas actualizaciones de software. El sistema analiza en tiempo real el consumo energético y optimiza la autonomía según el recorrido y las condiciones de conducción. El navegador calcula rutas teniendo en cuenta el peso del vehículo, la topografía y el nivel de carga disponible. El sistema openR evo incluye servicios de Google integrados, acceso a Google Play y compatibilidad con el Asistente de Google. Los usuarios podrán acceder a múltiples apps directamente desde el sistema multimedia del vehículo. El cuadro de instrumentos de 10 pulgadas y la pantalla central de 12 pulgadas permiten controlar navegación, energía y funciones conectadas. La furgoneta incorpora ayudas a la conducción enfocadas en mejorar la seguridad y el confort durante los desplazamientos. La nueva Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico tiene un precio en el mercado español desde 31.085 euros en su versión furgón L1 H1 con batería de 52 kW. Además, Renault ofrece una modalidad de renting para profesionales desde 510 euros al mes, con contrato de 48 meses y un límite de 10.000 kilómetros anuales.