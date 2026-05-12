Bankinter responde al desafío que representan los bancos digitales y neobancos que presionan a la banca tradicional con ofertas muy apetitosas para atraer ahorros, y lo hace con un aumento de la rentabilidad de su cuenta digital desde el 2% TAE hasta el 2,50%, mejora que estará disponible para su contratación desde hoy hasta el 15 de junio. En efecto, esta oferta está dirigida a nuevos clientes y representa una opción de ahorro relevante dentro del entorno competitivo actual, en el que emerge como una alternativa que la entidad prioriza frente a los depósitos tradicionales para un perfil de ahorrador. Bankinter explica que una de las ventajas de la cuenta digital es que, a diferencia de los depósitos, el dinero permanece siempre disponible para el cliente y su retirada no supone penalización ni pérdida de rentabilidad durante el tiempo que el saldo se mantenga en la cuenta. Esta remuneración del 2,50% TAE se aplica sin tramos intermedios para cualquier saldo hasta un tope de 100.000 euros. El banco decidió aumentar la cuantía máxima remunerada desde los 50.000 euros de la oferta anterior, que expiró ayer, hasta los 100.000 euros actuales, para ampliar el foco de potenciales clientes. Cabe recordar que, en marzo, Bankinter ya eliminó todos los tramos intermedios en la cuenta digital, con lo que cualquier cuantía inferior a 100.000 euros puede acceder a ese rendimiento. El banco que lidera la CEO Gloria Ortiz establece que la liquidación de los intereses se realiza mensualmente, “lo que permite al ahorrador ir percibiendo el rendimiento de manera recurrente”. Así, para un ejemplo de 50.000 euros en la cuenta, la remuneración bruta anual sería de 1.235 euros, con una TAE del 2,50% calculada para un año. Esto supondría el cobro de 102,91 euros al mes. En el caso de un saldo mantenido de 100.000 euros, que es el tope, la cantidad sería el doble. Si la cifra se sitúa en 10.000 euros, el rendimiento sería de 247 euros brutos al año o 20,58 euros mensuales. La entidad aclara que “la remuneración está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026 y a partir de esa fecha será la vigente en cada momento, dependiendo de la evolución de los tipos de interés oficiales”. Por otra parte, la cuenta digital puede contratarse exclusivamente a través de los canales digitales de Bankinter, tanto en la web como en la app, y no tiene comisión de mantenimiento ni requisitos asociados, ni requisitos asociados, como la domiciliación de nómina o recibos. Asimismo, a la cuenta se asocia una tarjeta de débito gratuita, sin comisiones de emisión ni cuota asociada y que permite realizar retiradas de efectivo sin coste para el cliente en más de 17.000 cajeros en España, gracias a los acuerdos de Bankinter con distintas redes y entidades financieras. “Con este nuevo incremento de la rentabilidad, Bankinter continúa consolidando la cuenta digital como una de las principales apuestas de captación del banco, lo que también refuerza su digitalización”, concluye.