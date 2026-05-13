La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 11.784.891 MWh con respecto a los 11.589.793 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 48.31 euros a 52.86 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 111,03 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: